La devoción y la fiesta unen hoy a los vecinos de O Burgo en la jornada central de Santiaguiño

El barrio pontevedrés de O Burgo vive este sábado, 25 de julio, la jornada central de las fiestas de Santiaguiño en coincidencia con el Día de Galicia. Tras la tradicional y concurrida procesión celebrada en la tarde de ayer para la recogida de las uvas y el maíz en el entorno de A Santiña, la imagen del santo salió de nuevo a la calle este mediodía ataviada con las primeras espigas y los racimos entregados por los vecinos, testimonio vivo de una devoción fuertemente arraigada a orillas del Lérez.

Los actos litúrgicos principales comenzaron con la celebración de la misa solemne en la iglesia de Santiaguiño do Burgo. A su conclusión, la talla recorrió el corazón del barrio acompañada por la música tradicional y el sentir popular.

El ambiente festivo se intensificó a partir de la una con el pasacalles animado por el grupo Os Alegres, y tomará el relevo esta la tarde, a las 19:30 horas, la actuación de los Gaiteiros das Rías Baixas.

El programa del día de Santiago culminará por la noche en el recinto ferial con la verbena amenizada por el grupo M-5 Galicia a partir de las 22:30 horas. Con todo, el momento más esperado llegará al filo de la medianoche con la tirada de fuegos de artificio, que iluminará el cauce del río entre la Ponte do Burgo y la Ponte de Santiago.

En el desfile religioso no faltó la música tradicional. / Pedro Mina / FDV

Las celebraciones patronales continuarán durante todo el fin de semana. Mañana domingo, 26 de julio, los Gaiteiros Os de Algures ofrecerán un pasacalles a las 11:30 horas, reservando para la noche el ritmo de la Orquesta Channel en el recinto festivo.

El broche final a los festejos llegará el lunes 27 con un nuevo pasacalles matinal a cargo de Os Alegres y la celebración del Día Infantil, durante el cual los más pequeños podrán disfrutar de tarifas reducidas en las atracciones de la feria.

Los populares cabezudos. / Pedro Mina / FDV

La actividad se trasladará la próxima semana al corazón de la ciudad con dos de las citas más esperadas para el público familiar y los amantes de la música popular: el regreso del programa infantil Animatrón y el ciclo de las Xornadas Musicais en San Roque

Tras la despedida a las festividades de O Burgo, el calendario estival pontevedrés no se concederá un solo respiro y enlazará directamente con las propuestas para despedir el mes de julio. La actividad se trasladará al corazón de la ciudad con dos de las citas más esperadas para el público familiar y los amantes de la música popular: el regreso del programa infantil Animatrón y el ciclo de las Xornadas Musicais en San Roque.

Salida de las imágenes desde la iglesia de Santiago Peregrino. / Pedro Mina / FDV

Del martes 28 al viernes 31 de julio, el parque de As Palmeiras se convertirá por las tardes, entre las 18 y las 21 horas, en el epicentro del ocio para los más pequeños con una nueva edición de Animatrón. El recinto acogerá ludoteca, talleres temáticos, áreas de juego y una vistosa animación itinerante que incluirá zancudos, mimos, malabares y globos gigantes, culminando cada jornada con un espectáculo infantil sobre el escenario.

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De forma paralela, la música tradicional y coral tomará el relevo en la Alameda pontevedresa con la celebración de las Xornadas Musicais de San Roque. Todos los días a partir de las 20 horas, este céntrico espacio albergará recitales al aire libre que arrancarán el lunes 27 con Son das Corvaceiras, seguidos por Voces Amigas de Moraña el martes 28, Airiños do Mar de Teis el miércoles 29 y el Orfeón Pontis Veteris el jueves 30. El broche de oro lo pondrá la Banda de Música de Pontevedra el viernes 31 con su espectáculo «De escala en América», sirviendo como el preámbulo perfecto para las grandes citas festivas del mes de agosto.