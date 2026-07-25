Festival
Costa Feira 2026 arranca en Sanxenxo con una madrugada electrónica
Roger Sánchez, Rafa Barrios y Esther Bronchal lideraron un estreno con numeroso público; la programación continúa este domingo con Buum! Fest
H.D.
La música electrónica dio este 24 de julio el pistoletazo de salida a Costa Feira 2026, que abrió su cuarta edición en el recinto del polígono de Nantes, en Sanxenxo, con una primera noche marcada por la numerosa afluencia de público y una programación que se prolongó hasta la madrugada.
La jornada inaugural, organizada bajo el formato Wake Up!, comenzó a las 22.30 horas con Caste y Miluxto. A medianoche tomó el relevo Roger Sánchez, uno de los principales nombres del cartel, antes de las sesiones de Chinonegro, Rafa Barrios y Esther Bronchal, que cerró el escenario desde las 4.30 horas. La zona gastronómica permaneció operativa hasta el final, ampliando la oferta más allá de la pista de baile.
El estreno abre casi un mes de conciertos y fiestas en Sanxenxo. La próxima cita llegará este domingo 26 de julio con Buum! Fest, mientras que el martes 28 será el turno de Electrolatino, con Juan Magán como principal reclamo. El 30 de julio actuarán Xavibo y Bulla!, y el 31 se celebrará Casi Mestizo, con Les Castizos y Bees & Honey.
La programación de agosto incluye a Nicky Jam, Henry Méndez, Delaossa, Loquillo, Danny Romero, Rusowsky, Taburete y Aarón Sevilla. También figuran Pop a Feira, con Íñigo Quintero, Inazio, Malmö 040 y Pavlenha, y la fiesta Molan los 2000, prevista para el 22 de agosto.
Costa Feira mantendrá así una agenda continuada de música urbana, pop, rock y electrónica durante las próximas semanas.
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