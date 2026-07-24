'Ves Bordar?': una reunión de bordado en la Alameda de Pontevedra que invita al picnic

El 30 de julio se celebra el Día Mundial del Bordado, y la artista multidisciplinar Maritza Bertolini organiza el 'Ves Bordar?', un evento abierto en Pontevedra dedicado a juntarse y abrir conversaciones a través de esta destreza. Será una actividad al aire libre, que empezará a las 18:00 horas bajo el magnolio de los jardines de la Diputación.

Bertolini anima a veteranos y curiosos del bordado a llevar una manta y algo de merendar y montar un pícnic. Describe esta habilidad con la aguja y el hilo como algo más que una técnica artística, que favorece la relajación y la creación de espacios para sociabilizar. «Es una forma de expresarnos, pero también una manera de conectar entre personas. Nos permite parar, respirar y empezar a fluir», aclara.

Lleva impartiendo talleres de bordado muchos años, y afirma que en todos los grupos se genera la misma atmósfera. Quiere que esta se haga accesible a más personas y por eso reúne a los interesados en un lugar público, ya sepan bordar o no. Solo se necesita una tela, hilo y aguja, y «si no sabes bordar está bien porque seguro que a tu lado hay alguien que te ayuda a salir del paso».

Aunque existió durante años un prejuicio alrededor de esta técnica, históricamente femenina, Bertolini cuenta que se están animando a empezar hombres jóvenes, sobre todo adolescentes. «Se entendía como una herramienta de control, algo que hacían las mujeres en casa, pero en realidad ha sido una herramienta política», revela la artista.

De origen mexicano, pero afincada en Pontevedra, habla del uso reivindicativo del bordado en Latinoamérica: «En México se hacen encuentros para bordar los nombres de mujeres desaparecidas o asesinadas para compartir el dolor por la pérdida. En la dictadura de Chile, las mujeres bordaban en la tela de arpillera relatando sus experiencias, para que llegasen fuera del país».

Noticias relacionadas

Así, el hilo y la aguja trascienden de su función práctica para llegar al arte y a la reivindicación, usando el remendar como metáfora para arreglar todo aquello que está roto y expresar una idea.