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Sanxenxo precinta un pub por desobedecer una orden de cierre

Según el Concello, el local había sido sancionado por no conectarse al sonómetro municipal

La Policía Local, ante el local precintado

La Policía Local, ante el local precintado / FdV

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N. D.

Pontevedra

La Policía Local ha precintado un local en Sanxenxo tras desobedecer la orden de cierre por no conectarse al sonómetro municipal. El pub, que se enfrenta ahora a una sanción de entre 12.000 y 300.000 euros, se le notificó la suspensión de la actividad el pasado 22 de julio por no estar conectado y transmitiendo datos a la plataforma municipal de control de ruidos, tal y como exige la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica.

El local fue desalojado el juevespor la tarde por la Policía Local cuando ya tenía dispuestas en la terraza doce mesas con 14 clientes y cuatro camareros sirviendo consumiciones con música.

El Concello advierte que continuarán los expedientes a aquellos locales que incumplan la normativa «con el objetivo de garantizar el ocio nocturno, pero compatible con el descanso de vecinos y visitantes». La ordenanza de Protección contra la Contaminación dice que «os dispositivos de control de son deberán enviar datos ó sistema de inspección de forma continua mentres a actividade estea en funcionamento, considerándose a falta de recepción dos mesmos, así como a existencia de calquera incidencia, que atinxe ao funcionamento correcto do dispositivo, como suficiente para a suspensión preventiva da actividade».

Por otro lado, continúa la tramitación para la entrada en vigor de las Zonas de Especial Protección Acústica en Sanxenxo y Portonovo. Las zonas de Sanxenxo incluidas en esta calificación son el puerto deportivo de Sanxenxo, Rúa dos Barcos, Rúa Augusto González Besada, Rúa da Igrexa, Rúa Harmonía y Rúa Sol. En Portonovo, se aplicará a la Rúa Méndez Núñez, Rúa Santa Catalina, parte de la Travesía Santa Catalina, Avenida da Mariña y Rúa da Victoria.

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El plan permitirá una serie de acciones como la suspensión de la concesión de nuevas licencias de actividad que puedan agravar la situación, así como la restricción de horarios para actividades responsables de la contaminación acústica.

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