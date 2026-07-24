Récord de inversión en Pontevedra: más de 77,6 millones para transformar calles, barrios y servicios

Pontevedra concentra este año 77,6 millones de euros en inversiones, obras y nuevos servicios, una cifra sin precedentes en un solo ejercicio municipal. El mayor bloque, de 33 millones, corresponde a actuaciones que ya están en ejecución, entre ellas el nuevo parque de A Parda, la renaturalización del río Gafos, la renovación integral de la calle Casimiro Gómez y el centro social de Acevedo.

El balance municipal fija el importe total en 77.615.190 euros y distribuye el gasto en cinco grandes apartados. A los proyectos en marcha se suman 14 millones en actuaciones redactadas, adjudicadas o en licitación; 13,4 millones en proyectos todavía en fase de redacción; 3,87 millones en obras terminadas recientemente; y 13,28 millones ligados a la maquinaria del nuevo contrato de residuos, que incorpora 23 camiones y 4.000 contenedores.

Entre las intervenciones próximas a comenzar destacan la reforma integral de Rosalía de Castro, el acondicionamiento del barrio de Altamira, los nuevos videomarcadores de Pasarón y la segunda fase del saneamiento de Verducido. También figura la depuradora y el saneamiento de Fragoso, una actuación de 1,4 millones vinculada al contrato del agua que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, definió como un proyecto «pionero» que le hace «mucha ilusión».

En fase de redacción aparecen buena parte de las actuaciones asociadas a fondos europeos, además de la renovación del alumbrado del campo de fútbol Manolo Barreiro, el plan de estacionamiento de Monte Porreiro y la reposición del césped sintético de Cerponzóns.

A Parda, los Gafos y el pabellón de Monte Porreiro mantienen sus plazos, según el balance presentado por Lores. / Gustavo Santos / FDV

El listado de trabajos ya concluidos incluye la reforma del antiguo conservatorio, el parque infantil de As Regas, el nuevo alumbrado de Lérez-O Burgo, el colector de pluviales de Celso Emilio Ferreiro y la conexión con el parque forestal de A Tomba.

Lores sostuvo que las obras de mayor volumen avanzan «en tiempo y forma» pese a los problemas de mano de obra que afectan al sector de la construcción. Situó el final del parque de A Parda entre finales de este año y principios de 2027, aseguró que la intervención en los Gafos mantiene las previsiones y señaló que el pabellón de Monte Porreiro ya se encuentra en fase de cimentación.

El regidor también destacó que tres de las principales actuaciones están en manos de empresas de Pontevedra. «Son compañías muy competentes, que invierten en la ciudad y emplean a trabajadores de aquí», afirmó.

Noticias relacionadas

Fuera del cómputo quedan los planes de mantenimiento rural, dotado con 800.000 euros, y urbano, con 750.000, además del gasto en cultura, deporte, promoción económica y proyección de la ciudad. Con este balance, Lores aseguró que se marcha de vacaciones «tranquilo» y convencido de que este será el mandato «más fructífero» de su etapa como alcalde de la Boa Vila.