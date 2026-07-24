Ramón Rozas, pregonero de las Fiestas de A Peregrina de Pontevedra en 2026

Pontevedra tiene un caminar propio que se aprende pisando las piedras viejas y deteniéndose a mirar donde otros solo pasan de largo. Ramón Rozas Domínguez lleva décadas haciendo exactamente eso. Por eso, cuando el llamamiento del Concello sonó al otro lado del teléfono para proponerle subir al balcón consistorial e inaugurar las Fiestas de A Peregrina de 2026, la respuesta no tardó en brotar. Era el reconocimiento a un vecino que llegó desde Santiago con apenas siete años para terminar echando raíces profundas en el corazón cultural de la Boa Vila.

El anuncio formal de que será el pregonero dejó ver este viernes la complicidad de quienes comparten el amor cotidiano por las calles de siempre. El alcalde no escatimó elogios para quien definió como un «pregonero de lujo», una firma imprescindible en las páginas de Diario de Pontevedra y un gestor incansable de la memoria artística local. Desde sus comisarías expositivas al pie del Lérez hasta su reciente labor como jurado de los Premios Nacionales de Narrativa, Rozas ha construido una trayectoria donde la pintura, los libros y la palabra hablada se entrelazan de forma natural.

Lejos de dejar el encargo para el último momento, el periodista, escritor y crítico de arte confirmó que ya tiene la tarea rematada. Su intervención será, según adelantó él mismo, un viaje a través del tiempo, un recorrido que transita por el fino margen que separa la realidad del imaginario, ahí donde las ciudades moldean sus propios mitos.

Su intervención será, según adelantó él mismo, un viaje a través del tiempo, un recorrido que transita por el fino margen que separa la realidad del imaginario

A través de la peripecia de dos personajes —uno extraído de las páginas de un libro y otro afincado en la propia ciudad— el relato pregonero irá al encuentro de esa emoción singular que atrapa a quien pasea por Pontevedra. Sobre todo, avanzó que habrá un reconocimiento explícito al peso de la cultura en una urbe que siempre supo tratar con respeto a sus creadores.

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Rozas ha concebido su intervención pensado también en el día después, en quienes no puedan acudir a la plaza para escuchar la lectura del pregón desde el balcón de la Casa Consistorial. Se propone mimar la narrativa para que el texto guarde valor por sí mismo, convertido en una pieza literaria donde cualquier pontevedrés de cuna o de adopción pueda reconocerse. Al final, como bien deslizó entre sonrisas al recordar las razones de su nombramiento, bastan un par de horas caminando entre sus plazas para enamorarse del paisaje humano y la historia de la Boa Vila.