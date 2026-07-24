El PP local alerta de "peleas y basura" en el entorno de la estación del tren de Pontevedra

La concejala del PP local Pepa Pardo ha denunciado «problemas de convivencia ciudadana» en el entorno de la estación del tren de Pontevedra, en las calles Camiño de Ferro y Eduardo Pondal.

Acompañada por la edil popular Bea Rey, Pardo se ha desplazado a la conocida como Ciudad de Piedra tras recibir las quejas de vecinos que alertan de «peleas, acumulación de basura y una creciente sensación de inseguridad».

La concejala del PP señala que estos problemas ya se producían en zonas céntricas, como A Ferrería o la Plaza de Galicia, en el barrio de Campolongo, donde los vecinos «nos informan de que determinadas personas hacen sus necesidades, a plena luz del día, en la vía pública y en el mobiliario urbano».

Por ello, el PP de Pontevedra vuelve a reclamar al alcalde una respuesta urgente del Concello «en el ámbito social y en el ámbito de la seguridad» porque «no queremos ni debemos acostumbrarnos a que esa sea la normalidad imperante en Pontevedra».

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Finalmente, ha reiterado la necesidad de reforzar la plantilla de la Policía Local y recuperar las patrullas a pie, al considerar que «son esenciales porque sirven para prevenir y porque incrementan la sensación de seguridad en nuestra ciudad».