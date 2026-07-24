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El PP local alerta de "peleas y basura" en el entorno de la estación del tren de Pontevedra

Afirma que regresan también los problemas de convivencia a la plaza de Galicia

Pepa Pardo y Bea Rey, en el entorno de la Ciudad de Piedra

Pepa Pardo y Bea Rey, en el entorno de la Ciudad de Piedra / FdV

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R. P.

Pontevedra

La concejala del PP local Pepa Pardo ha denunciado «problemas de convivencia ciudadana» en el entorno de la estación del tren de Pontevedra, en las calles Camiño de Ferro y Eduardo Pondal.

Acompañada por la edil popular Bea Rey, Pardo se ha desplazado a la conocida como Ciudad de Piedra tras recibir las quejas de vecinos que alertan de «peleas, acumulación de basura y una creciente sensación de inseguridad».

La concejala del PP señala que estos problemas ya se producían en zonas céntricas, como A Ferrería o la Plaza de Galicia, en el barrio de Campolongo, donde los vecinos «nos informan de que determinadas personas hacen sus necesidades, a plena luz del día, en la vía pública y en el mobiliario urbano».

Por ello, el PP de Pontevedra vuelve a reclamar al alcalde una respuesta urgente del Concello «en el ámbito social y en el ámbito de la seguridad» porque «no queremos ni debemos acostumbrarnos a que esa sea la normalidad imperante en Pontevedra».

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Finalmente, ha reiterado la necesidad de reforzar la plantilla de la Policía Local y recuperar las patrullas a pie, al considerar que «son esenciales porque sirven para prevenir y porque incrementan la sensación de seguridad en nuestra ciudad».

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