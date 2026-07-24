Pontevedra sigue en prealerta por escasez de agua en el Lérez

La Xunta mantiene la situación de prealerta por escasez moderada de agua en el sistema del río Lérez, en la provincia de Pontevedra. Se prorroga así una declaración acordada ya el 7 de julio. Así lo acordó este viernes la Oficina Técnica da Seca, que estuvo presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y en la que participaron otros cargos directivos del organismo hidráulico, así como representantes de Protección Civil, de Meteogalicia y de las Consellerías de Sanidad y del Medio Rural.

Durante la reunión, los técnicos tuvieron en cuenta tanto los datos meteorológicos disponibles como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, tal y como se recoge en el protocolo establecido en el Plan especial de sequía de Galicia-Costa.

En cuanto al conjunto de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, la situación es de normalidad con una ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa del 83,09%, un 10,7% inferior a la del año pasado.

La situación de prealerta por escasez implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. Además, se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. De hecho, los ayuntamientos afectados tienen la obligación de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

En este contexto, Augas de Galicia intensificará la labor de control del estado de los sistemas de abastecimiento y de los propios ríos. En concreto, los veinte ayuntamientos afectados por la prealerta son Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, en el caso de la UTE río Lérez.

En estos municipios se recomienda a la población realizar un uso el más responsable posible del agua, evitando las actividades que más consumo generan, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable, así como tener especialmente presentes las buenas prácticas en el hogar, como ducharse en vez de bañarse, utilizar las funciones eco de los electrodomésticos o evitar malgastar recursos cerrando el grifo cuando no se esté utilizando.

La Oficina Técnica da Seca también recomienda a los ayuntamientos afectados por la prealerta que minimicen los consumos municipales de agua que no sean esenciales, como el baldeo de calles, el arroyo de parques y jardines o las duchas de agua potable de las playas. En concreto, entre las acciones que propone adoptar a nivel municipal en las zonas con un escenario de escasez moderada está el incremento de la frecuencia del control y vigilancia de los indicadores y el intercambio y actualización de información de la evolución de los caudales.

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Además, desde la Xunta se solicita la implicación de los ayuntamientos para establecer las medidas que consideren apropiadas, en el marco de sus competencias, y llevar a cabo una labor de sensibilización de los vecinos y un control acomodado de los usos del agua que se realicen en su ámbito de influencia.