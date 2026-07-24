El Muelle de Covelo contará con plataforma única y nuevas vallas

El Concello de Poio ha licitado las obras de transformación del Muelle de Covelo, en Samieira, para mejorar la movilidad peatonal y la ordenación del tráfico con un proyecto de cerca de 250.000 euros y un plazo de ejecución de las obras de seis meses, a lo que hay que añadir los tiempos administrativos necesarios para valorar las ofertas y adjudicar las obras.

El proyecto contempla la reordenación integral del vial y la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la creación de una plataforma única en hormigón semipulido con acabado rayado, que permitirá diferenciar la zona de circulación rodada de la peatonal y mejorar la accesibilidad y la seguridad a lo largo de todo el recorrido.

Además, se actuará sobre la red de recogida de aguas pluviales para evitar que desemboquen en las playas de Covelo y de Area da Barca, desviándolas hacia la zona de escolleras y rocas. El proyecto se completará con la instalación de una baranda a lo largo de la fachada marítima hasta el puente de O Rego de Covelo y con la renovación de la iluminación pública en toda la calle, reforzando así la seguridad y la calidad de este espacio.

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El gobierno local asegura que esta obra, en convenio con Portos de Galicia, «permitirá resolver las deficiencias que presenta actualmente el muelle, caracterizado por el desgaste del pavimento y la presencia de irregularidades, al tiempo que mejorará la seguridad, la accesibilidad y la integración de este espacio tan utilizado por vecinos y visitantes».