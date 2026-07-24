Moraña enciende las brasas para su fin de semana grande

Moraña se prepara para vivir los días más intensos de su calendario estival con la celebración del fin de semana grande del Carneiro ao Espeto. La programación arranca esta tarde a las 17 horas con una ruta guiada en paddle surf por las aguas del río Umia. La actividad se trasladará a partir de las 20 horas al edificio Multiusos con la inauguración de dos muestras destacadas: «Muller3s Abrindo Camiño!», enmarcada en la Expocarneiro, y «Emocións Mariñas», de la artista Marisa Redondo. El apartado musical cogerá el testigo a las 21 horas con el concierto «ConFusión», propuesta conjunta de la Banda Nova Lira y el grupo Píscore, que dará paso a las 23 horas a una gran verbena amenizada por la orquesta La Misión y el grupo Atenas.

La jornada de mañana arrancará sobre ruedas a las 11 horas con la tradicional Fiesta de la Bicicleta, que tomará la salida desde la emblemática Carballeira de Santa Lucía.

Tras una tarde de tregua, la noche promete ser multitudinaria con una cita musical de primer nivel. Las orquestas El Combo Dominicano y Finisterre pondrán a bailar al recinto, en una velada que prolongará el ritmo hasta la madrugada gracias a la discomóvil Euphoria Disco y la sesión de sus DJs.

El próximo domingo, día central de las celebraciones, despertará a las 11 horas con los pasacalles de la charanga Os Encerellados. El momento más esperado llegará a las 14:30 horas con el extraordinario Xantar do Carneiro ó Espeto, donde miles de comensales se darán cita alrededor de las brasas para degustar el icónico manjar morañés.

El momento más esperado llegará el domingo con el extraordinario Xantar do Carneiro ó Espeto, donde miles de comensales se darán cita alrededor de las brasas para degustar el icónico manjar

Entre las múltiples agrupaciones que llenan de colorido y ambiente la cita culinaria, destaca un año más la Peña Espetados, un colectivo de vecinos y amigos cuya fidelidad al festejo se ha convertido en todo un símbolo de la camaradería y la tradición que rodea a esta comilona popular.

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El fin de fiesta de la edición de 2026 llegará al caer la tarde. A las 20 horas saltarán al escenario The Teta’s Van, seguidos a las 22:30 horas por el broche musical a cargo de la orquesta Panorama City, el grupo América de Vigo y un nuevo pase de Euphoria Disco para cerrar los festejos por todo lo alto.