Las matriculaciones de coches se disparan un 33% en Pontevedra: el mejor arranque desde 2019

La compra de turismos ha vuelto a acelerar en Pontevedra. La ciudad ha registrado 629 matriculaciones durante el primer semestre de 2026, frente a las 474 contabilizadas en el mismo periodo del año pasado. Son 155 vehículos más y un incremento interanual del 32,7%, que permite alcanzar el mejor resultado para una primera mitad de año desde 2019, antes del golpe provocado por la pandemia.

El salto también resulta significativo al comparar el dato con los ejercicios anteriores. Entre enero y junio se matricularon 487 turismos en 2024, 424 en 2023, 387 en 2022 y 506 en 2021. En 2020, un año condicionado por el confinamiento y la paralización de la actividad, la cifra se quedó en 428. El mercado local todavía no recupera las 837 unidades del primer semestre de 2019, pero ha recortado buena parte de la distancia.

La media mensual refleja con claridad el cambio de ritmo de las matriculaciones de coches en Pontevedra. La ciudad ha pasado de matricular una media de 79 turismos al mes durante la primera mitad de 2025 a alcanzar los 105 vehículos mensuales en lo que va de 2026, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE).

El aumento ya se percibe en los concesionarios. Carlos Argibay, comercial de Celtamotor, confirma que durante los últimos meses se ha producido un mayor movimiento de clientes y operaciones. «Sí que estamos notando el la subida», señala. Entre los principales motivos sitúa las campañas promovidas por los fabricantes, acompañadas por descuentos, condiciones de financiación y una mayor inversión publicitaria.

«Por parte de la marca hay buenas campañas y todo eso ayuda a incrementar las ventas y las matriculaciones», explica Argibay. A su juicio, las promociones permiten captar a compradores que llevaban tiempo aplazando la decisión. «Cuando haces una buena campaña y una buena publicidad, eso llega al cliente, que acude a visitarte y a comprar el coche», añade.

Particulares mayores de 40 años y auge de los SUV

En Celtamotor detectan una demanda especialmente activa entre los compradores particulares mayores de 40 años. El crecimiento, según su experiencia, está siendo incluso más visible en las firmas de gama alta que en las generalistas. «Creo que se está notando más en la el sector más premium», apunta el comercial.

Entre los vehículos con mayor aceptación continúan destacando los SUV, un segmento que se ha consolidado por su versatilidad y por la amplia oferta disponible. Argibay pone como ejemplo el BMW X1, con un precio que puede rondar los 50.000 euros dependiendo de la configuración.

«Es un coche que se adapta prácticamente a todas las necesidades, a una familia, a una persona más joven… Los SUV siguen estando en tendencia», afirma.

El repunte de las matriculaciones se produce, además, pese a que los precios de los automóviles continúan subiendo. Los concesionarios aplican habitualmente varias revisiones de tarifas a lo largo del año, aunque los incrementos actuales son más moderados que los registrados tras la pandemia. «Todos los años hay subidas de precios. No son muy significativas, pero sí las hay», reconoce Argibay.

Los eléctricos crecen, pero la combustión sigue por delante

El coche eléctrico gana presencia en Pontevedra, aunque todavía se encuentra por detrás de los motores tradicionales. «Cada vez aumenta más la venta del coche eléctrico, pero, si hacemos una comparativa, se siguen vendiendo más vehículos de combustión que eléctricos cien por cien», precisa el comercial.

La mejora de las autonomías y la incorporación de nuevos modelos están reduciendo algunas de las reticencias de los compradores, pero no han invertido todavía la distribución del mercado local. Celtamotor está detectando, según Argibay, una buena aceptación de sus últimas novedades eléctricas, especialmente de los modelos que ofrecen autonomías más amplias.

Otro factor que facilita las operaciones es la normalización de los plazos de entrega de los vehículos. Los problemas de suministro y la escasez de componentes llegaron a obligar a algunos compradores a esperar durante muchos meses. Ahora, el concesionario trabaja con periodos mucho más reducidos. «Entre dos y tres meses tenemos prácticamente cualquier coche hecho a medida», explica Argibay, salvo excepciones correspondientes a modelos exclusivos o con poca distribución en España.

También ha cambiado la forma de acceder al vehículo. El leasing ha perdido presencia, mientras que el renting continúa creciendo, principalmente entre empresas y trabajadores autónomos. «El renting es un modelo que va cada vez a más, sobre todo en empresas, autónomos y grandes compañías», sostiene.

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Los datos confirman que el mercado del automóvil en Pontevedra ha comenzado 2026 con una intensidad desconocida en los últimos años. Los concesionarios esperan ahora comprobar si el impulso de las promociones, la reducción de las esperas y la recuperación de la demanda son suficientes para prolongar el repunte hasta diciembre.