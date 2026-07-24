Se jubila el chófer de los tres últimos alcaldes
José Manuel Rodríguez Acuña trabajó durante 33 años, 11 meses y 10 días en el Concello
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N. D.
Pontevedra
José Manuel Rodríguez Acuña, que ejerció como chófer del coche oficial de los tres últimos alcaldes, ha recibido el homenaje municipal por su jubilación tras trabajar durante 33 años, 11 meses y 10 días en el Concello, primero en el servicio de Intervención y luego como conductor de Javier Cobián, Juan Luis Pedrosa y Miguel Lores.
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