La idea de unir Ponte Caldelas, A Lama y Fornelos de Montes vira hacia cooperar sin fusión

El alcalde de Ponte Caldelas, el socialista Andrés Díaz, ha abierto el debate sobre una mayor colaboración con los municipios vecinos de A Lama y Fornelos de Montes. El regidor evita hablar expresamente de una fusión, pero plantea que la unión de esfuerzos podría permitir a los tres concellos ganar capacidad para prestar servicios, captar financiación y responder a las necesidades de sus vecinos.

Díaz difundió un vídeo en sus redes sociales en el que recuerda que los tres municipios suman 9.660 habitantes y 277 kilómetros cuadrados. «Si algún día sumáramos esfuerzos, hablaríamos de un municipio único de 9.660 habitantes y 277 kilómetros cuadrados, un territorio algo más pequeño que Cerdedo Cotobade, pero con casi 4.000 habitantes más. Un dato que invita a la reflexión», señala.

El alcalde sostiene que Ponte Caldelas, A Lama y Fornelos de Montes llevan años compartiendo espacios, servicios y actividades. Entre ellos cita el instituto, la escuela de fútbol, el comercio, la cultura y el deporte, por lo que considera que «ya funcionamos en muchos aspectos como un territorio común».

La propuesta surge en pleno debate sobre la organización municipal y después de que en Ourense se haya planteado una posible unión entre Ribadavia y Carballeda de Avia. En la provincia de Pontevedra, el único precedente es el de Cerdedo y Cotobade, cuya integración se formalizó en 2016 y cumplirá diez años el próximo mes de octubre.

Díaz insiste en que una mayor unión no tendría por qué implicar la desaparición de las identidades locales. «Las parroquias, las aldeas, las fiestas y las tradiciones seguirían siendo las mismas. La identidad de un pueblo la mantienen las personas», afirma.

A su juicio, el debate debe centrarse en si una mayor colaboración permitiría disponer de mejores servicios y más recursos. El regidor menciona, entre otras aspiraciones, una mayor financiación, un centro de salud mejor dotado, una ambulancia permanente y nuevas oportunidades para el medio rural.

Mancomunar servicios

El alcalde de Fornelos de Montes, Emiliano Lage, se muestra partidario de reforzar la cooperación, pero descarta una unión administrativa de los municipios, al igual que opina su homólogo en A Lama, David Carrera. «Fusionarse no va a ninguna parte», sostiene el regidor, que defiende como alternativa la posibilidad de mancomunar servicios mediante convenios adaptados al número de habitantes y al territorio de cada concello.

Lage bromea con que estaría dispuesto a aceptar una unión siempre que la casa consistorial se quedase en Fornelos, aunque aclara que considera la fusión una «mala idea». Su propuesta pasa por aprovechar la proximidad y las relaciones que ya existen entre ayuntamientos para mejorar la logística y reducir gastos.

El alcalde de Fornelos de Montes, Emiliano Lage. / Adrián Irago

El alcalde explica que Fornelos está rodeado por siete municipios y que los recorridos de algunos servicios obligan a atravesar parroquias pertenecientes a otros concellos. Es el caso de la recogida de residuos, cuyo camión pasa por territorios de varios ayuntamientos, una realidad que, a su juicio, demuestra que la coordinación supramunicipal puede facilitar la gestión cotidiana.

También pone como ejemplo el control del agua. Actualmente, cada concello contrata por separado servicios como los análisis y el seguimiento de los niveles de hipoclorito. Una contratación conjunta, señala, permitiría recurrir a una única empresa y abaratar el coste para las arcas municipales.

Fornelos ya mantiene fórmulas de este tipo con otros ayuntamientos. Lage recuerda que el Concello dispone de un convenio con Pazos de Borbén para compartir un camión adquirido y financiado por ambas administraciones.

El regidor cree que el mismo modelo podría trasladarse a servicios como el alumbrado público, que ahora gestiona cada municipio con una empresa distinta. «Con simples convenios según habitantes y territorio» se podrían compartir prestaciones y generar ahorros sin necesidad de alterar la estructura administrativa ni la identidad de cada concello, argumenta.

Lage también invita a analizar el resultado de la integración de Cerdedo y Cotobade, que está a punto de cumplir una década. El alcalde se pregunta cómo ha funcionado la experiencia y, especialmente, qué ocurrirá cuando finalicen las ayudas económicas vinculadas al proceso.

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El vídeo publicado por Andrés Díaz concluye con una pregunta directa a los vecinos: «¿Y tú qué opinas?». Las respuestas en sus redes sociales son variadas. Algunos usuarios reclaman que cualquier decisión se adopte con consenso ciudadano, otros defienden la celebración de un referéndum y también hay quienes consideran que la cooperación entre los municipios debería haberse impulsado hace años.