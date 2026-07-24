Greenpeace aplaude la gestión ambiental en el litoral de Sanxenxo

Un informe de Greenpeace identifica 19 «puntos críticos» en la costa gallega por los impactos del cambio climático. En concreto, detecta «vulnerabilidad» por la confluencia de la subida del nivel del mar, el incremento de temperatura del agua, y el aumento de la intensidad de borrascas invernales.

En cambio, la organización aplaude las medidas adoptadas en Sanxenxo para reparar el deterioro costero. En concreto, el informe dice que «con una perspectiva más amplia, el Ayuntamiento de Sanxenxo destaca por aplicar una estrategia integral que une la mejora ambiental de las rías con la resiliencia costera. Ha asumido la explotación del nuevo emisario submarino de Montalvo y la renovación de la estación de bombeo de su puerto con una inversión de 24 millones de euros. Esta intervención es un pilar básico para la conservación de la ría: al mejorar de forma drástica la calidad del agua y reducir la eutrofización, se fortalece la resistencia ecológica de los moluscos y bivalvos locales frente a las olas de calor marinas».

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Añade que «la gestión ambiental de Sanxenxo aborda el litoral desde dos frentes complementarios: el saneamiento hídrico y la restauración morfológica blanda de dunas y arenales en Areas y Major de la mano de Costas del Estado, evitando las escolleras duras y permitiendo que la dinámica de la arena recupere de forma natural el equilibrio dinámico frente al océano».