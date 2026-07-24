Los genios del tablero

El Pabellón Universitario está celebrando la edición número catorce del Torneo Internacional Ciudad de Pontevedra, de ajedrez. Comenzó este viernes y acoge a más de 250 deportistas procedentes de 22 países. Lo impulsan la Escola de Xadrez de Pontevedra (EXP) y el Concello.

Esta competición, regulada por el sistema suizo, se compone de nueve rondas en las que se empareja a los jugadores por la similitud entre sus puntuaciones. Su estructura se divide en dos grupos de competición: el máster, de mayor nivel, para aquellos ajedrecistas con más de dos mil puntos en el ranking Elo Fide; y el amateur, un nivel inferior para los que no llegan a ese número.

El torneo promete más de 13.000 euros en premios, y reúne a grandes maestros como Sabrina Vega. Entre sus hitos están el ser nueve veces campeona de España, dos veces subcampeona de Europa y ser medallista en las Olimpiadas de ajedrez. Entre las grandes figuras asistentes se cuenta con el ganador de la edición de 2024, el italiano Andrea Stella, y con la campeona de Perú Karen Zapata.

Algunos de los participantes / Rafa Vázquez

Pablo García, gerente de EXP y director del torneo, explica que las mujeres suponen menos del diez por ciento de los participantes en las competiciones. Aparte de intentar atraer a un sector femenino al ajedrez, García también busca la inclusión de otros ámbitos. Por un lado, se ha contado con la presencia de la selección española juvenil de ajedrez para personas ciegas y con discapacidad visual. Por otro lado, se destaca la participación del talento muy joven ya que, aunque hay competidores octogenarios, también están apuntados contendientes de siete años. El ajedrez es una disciplina cada vez más popular para adolescentes y jóvenes. Entre los 17 representantes de la India está Fide Apaar Saxena, de catorce años. Lo iguala en edad el brasileño Mathias Casalaspro, y los acompaña el campeón de España sub12, Hugo Pérez Solanas.

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Este torneo registra el mayor número de participantes para una competición de ajedrez en Galicia. Sin duda, cuenta con la presencia de deportistas de un nivel muy destacado, y la disciplina se complementa con el ámbito universitario mediante la educación en valores, donde el ajedrez tiene un papel importante.