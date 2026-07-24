La Festa do Mar de Poio amplía su cartel musical: Depol se suma a Café Quijano

El Concello de Poio suma una actuación musical más a la Festa do Mar 2026 con la confirmación del artista Depol, que ofrecerá un concierto gratuito el viernes 21 de agosto, a las 23.30 horas, en la Praza da Chousa, en Combarro.

Tras anunciar la presencia de Café Quijano, se incorpora ahora uno de los artistas con mayor proyección del panorama pop nacional actual. Depol se convertirá en uno de los grandes reclamos musicales de esta edición, con un directo en el que interpretará algunos de sus temas más conocidos.

El cantante y compositor se consolidó en los últimos años como una de las grandes revelaciones de la música española gracias a su estilo personal y a canciones que acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales. Entre sus mayores éxitos figuran 'Quién diría', que supera los 66 millones de reproducciones y fue reconocida con triple disco de platino; 'Qué bonita', con más de 42 millones de escuchas y doble disco de platino; e 'Ibiza', que también obtuvo el doble disco de platino tras superar los 38 millones de reproducciones en Spotify. Además, llegó al número 1 de la lista de LOS40 con los sencillos 'Ibiza' y 'Te confieso' y suma más de 1,2 millones de oyentes mensuales en Spotify.

La programación musical contará también con la actuación de Café Quijano, prevista para el sábado 22 de agosto, completando dos de los principales conciertos de una edición que volverá a reunir en Combarro miles de personas.

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En los próximos días, el Concello de Poio dará a conocer el resto de las propuestas de la Festa do Mar 2026, que se celebrará del 20 al 23 de agosto con una programación que combinará música, gastronomía y actividades culturales para poner en valor el patrimonio marinero del municipio y visibilizar el papel estratégico del sector marítimo en su desarrollo económico y social.