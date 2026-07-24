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Embarranca en la ría de Pontevedra, frente a Poio, un velero portugués con seis personas a bordo

Se aguarda a que suba la marea para remolcar el barco tras evacuar a cuatro de los tripulantes

El velero accidentado ante la costa de Poio

El velero accidentado ante la costa de Poio / FdV

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Nicolás Davila

Pontevedra

El velero portugués Magnum I ha quedado embarrancado en la tarde de este viernes en la ría de Pontevedra, muy cerca de la costa de Poio, con seis personas a bordo. Hasta el lugar se ha desplazado la auxiliar del buque de Gardacostas Galicia Sebastián de Ocampo para colaborar en las tareas de rescate del barco y de su tripulación, si bien no se han registrado heridos.

Después de quedar varado en la zona entre Campelo y A Seca, el motor del yate quedó inutilizado, por lo que los efectivos de Gardacostas aguardaban a que subiera por completo la marea, alrededor de las 19.30 horas, para tratar de remolcarlo hasta Combarro.

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Mientras tanto, se ha optado por rescatar a cuatro de los seis tripulantes, al parecer tres parejas de Oporto de menos de treinta años, para llevarlos también a Combarro, el puerto más próximo al lugar del accidente. A su vez, las otras dos personas que se quedan a bordo lo harían para colaborar en los trabajos para recuperar el velero.

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