La Diputación de Pontevedra moviliza más de 10 millones con actuaciones en deporte, carreteras y energía fotovoltaica

La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra ha aprobado este viernes un paquete de actuaciones que supera los 10,2 millones de euros destinado la infraestructuras, deporte, movilidad, eficiencia energética, patrimonio y programas sociales en distintos ayuntamientos de la provincia.

En la comparecencia posterior a la reunión, el presidente provincial, Luis López, ha destacado que una de las iniciativas "estrella" fue una nueva resolución del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. En esta ocasión, O Campo Lameiro recibirá una aportación de 85.000 euros para mejorar la eficiencia energética del pabellón municipal, con la renovación de la cubierta, la envolvente del edificio, el sistema de iluminación y la ventilación.

En el ámbito deportivo, el gobierno provincial también aprobó las bases de una nueva convocatoria de ayudas 'ProDeporte', dotada con 1,8 millones de euros y destinada a clubes y entidades deportivas de la provincia para financiar tanto obras de mejora de las instalaciones como la adquisición de equipamiento.

Otro de los capítulos de mayor cuantía corresponde a la red viaria provincial. La Diputación autorizó más de 2,1 millones de euros para actuaciones en cuatro carreteras ubicadas en los municipios de Valga, Lalín y Mos.

Además, a través del Plan Más Provincia se distribuirán 2,3 millones de euros entre los ayuntamientos de A Lama, Agolada, Cuntis, Dozón, Covelo, Moaña, Nigrán, Marín, Tui y O Porriño para ejecutar distintas inversiones municipales.

La junta de gobierno también ha dado luz verde a los proyectos para instalar sistemas de energía solar fotovoltaica en 37 ayuntamientos. La iniciativa contará con una inversión global de cuatro millones de euros, de los que 2,7 millones proceden de fondos europeos gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), mientras que el resto será asumido por la propia Diputación y los municipios beneficiarios.

En el apartado de patrimonio, se aprobó la concesión de 90.000 euros a 15 asociaciones sin ánimo de lucro de nueve municipios para la restauración, conservación y mantenimiento de embarcaciones tradicionales, así como para la adquisición de equipamiento vinculado al patrimonio marítimo y fluvial.

Las entidades pertenecen a los municipios de Bueu, Cangas, Cambados, A Illa de Arousa, Moaña, Nigrán, Sanxenxo, O Grove y Vigo. Luis López ha incidido en que se trata de un patrimonio "único" que, a su juicio, merece ser preservado y puesto en valor.

La promoción de la lengua gallega fue otro de los ámbitos incluidos en los acuerdos. El ejecutivo provincial ha aprobado el reparto de 150.000 euros entre 42 localidades para apoyar actividades de normalización lingüística. Durante su intervención, López ha expresado también el respaldo de la institución al nuevo Plan de Normalización Lingüística impulsado por la Xunta de Galicia.

En la reunión también han quedado aprobadas las bases de los campamentos de verano de A Lanzada para 2027. El programa mantendrá la oferta de 1.540 plazas, distribuidas en once turnos de siete días de duración, dirigidas a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2019. La Diputación destinará a esta iniciativa un presupuesto de 470.000 euros.

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Por último, el organismo provincial ha autorizado el reparto de más de 650.000 euros a través del programa Impulsa Bienestar, que permitirá a 33 entidades sociales sin ánimo de lucro de 16 ayuntamientos adquirir o adaptar vehículos destinados a la prestación de servicios asistenciales.