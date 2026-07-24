Dos debuts, dos generaciones y dos conceptos del toreo en la Feria Taurina 2026 de Pontevedra

La Feria Taurina de la Peregrina 2026 tendrá entre sus grandes atractivos el debut de dos nombres que representan el presente y el futuro de la tauromaquia. Diego Urdiales y Marco Pérez harán por primera vez el paseíllo en la Plaza de Toros de Pontevedra, protagonizando uno de los acontecimientos más esperados del ciclo taurino.

Dos generaciones, dos trayectorias y dos conceptos muy diferentes del toreo confluyen este año en el coso de San Roque, ofreciendo a la afición pontevedresa la oportunidad de descubrir en directo a dos toreros que, desde perspectivas distintas, representan la esencia y la evolución de la Fiesta.

El primero en presentarse será Diego Urdiales, que abrirá la feria el 8 de agosto frente a un encierro de Alcurrucén, compartiendo cartel con Sebastián Castella y Daniel Luque. El torero riojano, admirado por la pureza de su concepto, el temple y la naturalidad de su toreo Su debut supone una de las grandes novedades de la feria y permitirá a la afición disfrutar de uno de los intérpretes más clásicos y personales del escalafón.

Un día después, el 9 de agosto, llegará el turno de Marco Pérez, el joven salmantino que se ha convertido en el nombre de mayor proyección de la tauromaquia actual. Lo hará en un cartel de máxima categoría junto a Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey, para enfrentarse a un encierro de Victoriano del Río y Toros de Cortés, una combinación que ha despertado una enorme expectación entre los aficionados.

La presencia de Marco Pérez en Pontevedra constituye uno de los grandes acontecimientos de la temporada. Su irrupción en el panorama taurino ha sido tan brillante como precoz, acumulando triunfos en plazas de máxima responsabilidad y demostrando una madurez impropia de su juventud. Su debut en San Roque supone un nuevo paso en una carrera llamada a marcar el futuro del toreo.

La empresa ha querido reunir en esta edición dos estrenos muy esperados. Por un lado, el de un maestro consolidado como Diego Urdiales, cuya trayectoria está cimentada sobre la autenticidad y el clasicismo. Por otro, el de Marco Pérez, llamado a liderar el relevo generacional y a escribir una nueva página en la historia de la tauromaquia.

Ambos representan dos maneras de entender el toreo, dos momentos diferentes de una carrera profesional y dos generaciones separadas por la experiencia, pero unidas por el compromiso con la verdad y la emoción que exige una plaza con la personalidad de Pontevedra.

La Feria Taurina de la Peregrina vuelve así a demostrar su apuesta por combinar las grandes figuras del escalafón con los nombres que están llamados a protagonizar el futuro de la Fiesta. El debut de Diego Urdiales y Marco Pérez no solo enriquece los carteles de 2026, sino que simboliza el encuentro entre la tradición y la renovación, entre la maestría de un torero consagrado y la ilusión de quien comienza a escribir su propia historia.

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Dos debuts, dos generaciones y dos conceptos del toreo que convertirán la Feria Taurina de la Peregrina 2026 en una cita inolvidable para la afición pontevedresa.