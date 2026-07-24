Abre en el Museo de Pontevedra la exposición póstuma dedicada a José Freixanes

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, inauguró este viernes en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra la exposición ‘José Freixanes, eternos son os soños. Obra pictórica 2006-2025’. La muestra recorre los últimos veinte años de creación del artista pontevedrés, fallecido en noviembre de 2025 y podrá visitarse hasta el 27 de septiembre.

La exposición incluye 35 obras pictóricas de gran formato, en varios casos dípticos o composiciones de múltiples lienzos, llegando hasta su última pieza, un políptico que finalizó semanas antes de fallecer. Son las obras que concluyó después de realizar las intervenciones efímeras ‘Al final del amanecer’ (Casablanca, 2006) y ‘Voces de basalto negro’ (Damasco, 2007). Ambas se volvieron puntos de referencia constante para su obra posterior, tanto desde el punto de vista estilístico cómo conceptual.

Rafa Domínguez ensalzó la figura de José Freixanes, nacido en Pontevedra en 1953. Cuando murió a finales del año pasado, ya estaba preparando esta exposición, que aunque no fue concebida así inicialmente, ahora se puede ver como un homenaje póstumo en su ciudad natal. “Invito a todos a acercarse al Museo y conocer la obra de José Freixanes, que quedará permanentemente en nuestra historia”.

Acto de inauguración, en el exterior del Museo / FdV

Por su parte, la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, destacó que Freixanes “desarrolló un lenguaje absolutamente personal, alimentado por una curiosidad constante y por una intensa voluntad de diálogo con otras culturas”. El resultado de sus viajes e investigaciones es “una pintura en la que los signos, los tejidos, los encajes, los papeles y los hilos se integran en un lenguaje plástico propio. La materia se convierte en memoria; la escritura deja de ser solo un medio de comunicación para transformarse en un elemento visual cargado de emoción y significado. Cada obra propone un diálogo entre Oriente y Occidente, entre tradición y modernidad, entre materia y espíritu”.

En la muestra figuran obras de series como Eclipse lunar, Feito y des-feito, Comportamentos ou Fíos, testimonios de una vida que se desarrolla a modo de viaje en el tiempo y en el espacio. Los cuadros de la exposición no están concebidos como objetos aislados, sino como parte de una polifonía a través de la que se nos invita a revisar algunos de los paradigmas que sustentan la sociedad contemporánea. Con actitud curiosa ante lo ajeno e insumisa frente a los perjuicios, las creaciones de Freixanes se caracterizan por un deseo de entender al “otro” y por una búsqueda constante del alejado, que también implica esa experiencia singular del retorno a un mismo.

Visitas guiadas y jornadas alrededor de Freixanes

El Museo organiza visitas guiadas a la exposición al frente del equipo de Educación del Museo, todos los domingos a las 12.00 horas a partir del 2 de agosto. La primera estará guiada por el comisario, Xosé Luis García Canido. Todas las visitas son gratuitas y requieren inscripción previa a través de la web del museo: museo.depo.gal.

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Además, en septiembre se desarrollarán dos jornadas alrededor de la figura de José Freixanes. La primera será el jueves 3 de septiembre, con una intervención inicial del escritor Víctor F. Freixanes, hermano del artista. La seguirá una mesa redonda en la que, además de Víctor Freixanes, participarán Asunta Rodríguez, directora de la galería Trinta y la crítica de arte Mercedes Rozas, con la moderación de Xosé Luis García Canido. Cerrará las actividades paralelas a la exposición un recital poético el viernes 25 de septiembre, a cargo de Alberto Avendaño, que había publicado en 2023 junto a Xosé Freixanes el libro ‘Bueno carallo bueno’, en el que dialogaban la poesía de uno y la pintura del otro.