Vuelve el festival de magia Abraioscopio, con espectáculos y actividades para toda Pontevedra

El verano está lleno de todo tipo de actividades: playa, fiestas, viajes... Pero a Pontevedra se le suma un festival de magia repartido por toda la ciudad. Entre los días 17 y 20 de septiembre se celebrará la tercera edición del Abraioscopio, un compendio de espectáculos, juegos y talleres protagonizados por magos, artistas y payasos.

Dirigido principalmente a un público familiar, el 90 % de su programación es gratuito. La magia recorrerá bares, restaurantes y cafeterías acercándose como nunca al público. Desde la parte benéfica, habrá actividades en hospitales, residencias de mayores y centros de día. Los pequeños tendrán acceso a variados talleres temáticos, como uno dedicado a Harry Potter.

Esta edición tiene varias sorpresas: se celebrará un 'show clandestino' en un sitio todavía secreto, y está previsto un juego de 'scape room' por la ciudad con una hora de duración, donde habrá que buscar pistas hasta llegar a un espacio final mágico. Estas actividades serán de pago.

Participan alrededor de diez magos, ilusionistas y artistas escénicos. Como ejemplos, Álex Louzao traerá humor; el coruñés-inglés Joshua Kenneth, magia de salón; y la internacional Gisell, teatralidad y poesía. Con el festival colabora el Museo Máxico de Galicia, desde Santiago de Compostela, que organizará un museo itinerante por las calles de Pontevedra.

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El centro de toda la fiesta es la Gran Gala Mágica, presentada por el propio Louzao el 20 de septiembre a las 19:00 horas en el auditorio de Afundación. Habrá representaciones de diferentes disciplinas de la magia, ilusionismo, comedia, música en directo y espectáculo circense. Para esta actividad es necesario adquirir una entrada, ya disponible en Ataquilla.