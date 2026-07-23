Veinte alumnos buscan su futuro laboral en un taller de hostelería

Veinte alumnos comenzaron ayer en Sanxenxo el Obradoiro de Emprego de Hostalaría de la Mancomunidade do Salnés, que cuenta con una inversión de la Xunta de 454.552 euros. El taller tiene una duración de nueve meses y permitirá que estas veinte personas desempleadas combinen formación teórica con un trabajo efectivo en las especialidades de cocina y servicios de restaurante, obteniendo al final una cualificación profesional que mejore sus oportunidades de inserción laboral.

La presentación del proyecto permitió poner en valor un modelo formativo que, desde el año 2005, combina aprendizaje, experiencia práctica y un estrecho vínculo con el tejido empresarial y social de la comarca. Con más de dos décadas de trayectoria, el Obradoiro se consolida como un referente en la formación de profesionales de la hostelería, contribuyendo a la mejora de la empleabilidad y al desarrollo socioeconómico a través de una formación de calidad, adaptada a las necesidades reales del sector.