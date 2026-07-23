Un total de 35 taxistas se incorporan al servicio del «coche de punto» hasta 2029

Un total de 35 personas titulares de licencias de taxi en la ciudad se han sumado a la última convocatoria de subvenciones del Concello para prestar el servicio de transporte bajo demanda del medio rural de Pontevedra, popularmente bautizado como el «coche de punto» entre este año y 2029.

El nuevo marco contractual se extiende desde el 1 de julio pasado hasta el 31 de diciembre de 2029, con un presupuesto anual estimado de 115.000 euros, si bien en 2026 se reduce ala mitad, a 57.500 euros, correspondientes a seis meses. Las condiciones de uso para los vecinos se mantienen intactas, por lo que el coste por viaje seguirá siendo de 2,15 euros por usuario.

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Según los datos municipales, el proyecto pionero muestra una tendencia al alza muy marcada. Al realizar la comparativa interanual, el mes de mayo de 2025 registró un total de 184 viajes mensuales. Doce meses después, en mayo de 2026, el volumen ascendió de forma exponencial hasta fijar un récord de 489 viajes mensuales. Los datos históricos del gráfico que maneja el Concello confirman este despegue del servicio en el rural. Tras un arranque moderado a finales de 2024 con 139 viajes en octubre de ese año, la demanda se estabilizó en torno a los 150 y 200 servicios mensuales durante la mayor parte de 2025.