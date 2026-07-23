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Relevo al frente del patrullero ‘Tabarca’

La alcaldesa de Marín recibe al comandante saliente y al nuevo responsable del barco, con base en la Escuela Naval

Ramallo y los dos oficiales.

Ramallo y los dos oficiales. / FdV

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R. P.

Pontevedra

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, recibió este jueves en el Concello al hasta ahora comandante del patrullero ‘Tabarca’, con base en la Escuela Naval Militar, el teniente de navío José Enrique Delgado González, que deja este cargo.

También dio la bienvenida a su relevo, el también teniente de navío Enrique Núñez de Prado Franco.

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