Pontevedra tapia un molino abandonado que utilizan personas sin techo en pleno paseo de Os Gafos

El Concello de Pontevedra ha contratado unas obras de emergencia por 50.000 euros para poner coto a un problema que se produce desde hace años y que se ha agravado en los últimos meses. Se trata de un molino abandonado, de propiedad municipal, ubicado en la zona de Ponte Boleira, en pleno paseo urbano del río de Os Gafos, y que se ha convertido en albergue de personas sin techo y que se encuentra en ruinas, lo que supone un peligro para los usuarios del parque.

Los trabajos ahora contratados, para tapiar y precintar la edificación, responden a un informe del pasado 1 de junio presentado por la Policía Local. En el documento se advierte «de la ocupación de la edificación anexa al molino, propiedad municipal ubicada entre la avenida de Vigo y Ponte Boleira, por parte de personas que consumen sustancias estupefacientes».

Añade que «el espacio está siendo utilizado para pernoctar de manera intermitente. Mientras que el edificio principal del molino encontrara debidamente tapiado, la edificación anexa presenta un estado de total abandono, con presencia de maleza en su interior, efectos personales, equipajes y evidencias de consumo de drogas».

Por ello, la Policía Local solicitó la «urgente adopción de medidas de saneamiento y limpieza de la zona, que se encuentra cubierta de maleza, así como el cierre perimetral de la estructura por su estado ruinoso, ya que esta situación constituye un foco de insalubridad y un riesgo evidente para los peatones, dada la cercanía, a escasos tres metros, de una huerta urbana de uso público», así como una zona verde colindante con el paseo de Os Gafos, muy utilizada por los vecinos.

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La orden municipal de ejecución hace referencia a la «imperiosa e inminente necesidad de intervenir para garantizar la seguridad» en el citado molino, denominado de O Coto, y los trabajos «consistirán principalmente en el vallado por seguridad de la zona, retirada de elementos inestables y gestión de los residuos, consolidación de los muros de cantería de la fachada, tapiado de huecos y medidas anti-intrusión», con el fin de «eliminar los daños y evitar el peligro de un nuevo desprendimiento de elementos de fachada o cubierta».