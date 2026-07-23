El Plan Concilia presta servicio a 744 familias

El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Educación, Nati Parada, visitaron ayer el colegio de O Telleiro (Noalla) y A Florida (Sanxenxo) donde se realiza el plan concilia municipal, que da servicio a 744 familias del municipio.

El programa incorpora este año una novedad, ya que por primera vez amplía su funcionamiento a los días no lectivos de junio y septiembre, además de los meses habituales de julio y agosto. Durante la visita, el alcalde participó en las actividades y juegos de los participantes.

El Concello adjudicó el servicio por dos años por 213.000 euros a los que hay que sumar el gasto en limpieza y de suministro. Se ofrecieron 910 plazas, distribuidas en quincenas con 94 plazas cada una. De ellas, 40 fueron reservadas para niños con diversidad funcional.

Sanxenxo Concilia cuenta con dos opciones horarias: de 8.00 a 15.30 horas, con posibilidad de llevar comida de casa, y de 9.30 a 14.00 horas para quienes no hagan uso del servicio durante el mediodía. El precio establecido es de 45 euros por quincena y de 230 euros para el período completo.

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Las familias que lo precisan disponen de una ampliación horaria podrán utilizar los servicios de Plan Madruga y fiambrera. Esta iniciativa permite facilitar la conciliación durante las vacaciones escolares y ofrecer a los menores un espacio de actividades y convivencia durante el verano.