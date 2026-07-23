Pizzas artesanales o cocina mexicana se suman al Gastroespazo del Mercado

Más movimiento y aromas volverán a la primera planta del Mercado el próximo otoño. La Xunta de Goberno local dio luz verde este jueves a la concesión de licencias para el Gastroespazo por un periodo de tres años, desatascando la ocupación de varios de sus puestos vacantes. La resolución abre ahora un plazo de tres meses para que los adjudicatarios ejecuten las obras de reforma y adaptación necesarias, con la vista puesta en situar las primeras aperturas comerciales en el mes de octubre.

La concejala Eva Vilaverde dio cuenta esta mañana de un acuerdo que busca afianzar un ecosistema de dinamización gastronómica en el corazón de la ciudad, tras completar un filtro técnico en el que tres de las seis solicitudes recibidas quedaron excluidas por deficiencias administrativas o por presentarse fuera de plazo.

La nómina de emprendedores autorizados combina proyectos de autor con firmas ya consolidadas en el sector local. En el puesto 7A y con un canon de 1.075 euros anuales se instalará Daniela Luciana con una oferta de sándwichería artesanal contemporánea sobre masa de focaccia, que busca la fusión entre la cocina gallega y la argentina.

Por su parte, el Hotel Casa Román asume el puesto 15B por un canon de 600 euros al año, donde desplegará un concepto de pizza artesanal de larga fermentación inspirada en la miga del tradicional pan de bola gallego.

Desde la Concellaría de Mercados se trabaja en la redacción de unas nuevas bases de licitación. El objetivo municipal pasa por dar salida a los mostradores que continúan libres

Asimismo, el proyecto A Fervella, capitaneado por Marta Santiago y el único que sobrevivía de la anterior etapa del Gastroespazo, cambiará de ubicación para instalarse en el espacio que ocupaba el antiguo bar con un canon anual de 2.000 euros. Esta mudanza interna deja libre el espacio doble comprendido por los puestos 24B y 26B, que pasa a manos de la sociedad Tierra de Alebrijes para ofrecer cocina tradicional mexicana tras fijar un canon de 2.000 euros al año.

En la cruz de la moneda, el procedimiento administrativo dejó fuera a tres de los aspirantes iniciales por haber ingresado fuera del plazo estipulado en las bases reguladoras, falta de subsanación documental en tiempo y forma etc.

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A la espera de que las obras arranquen tras la notificación oficial a los cuatro concesionarios, desde la Concellaría de Mercados se trabaja en la redacción de unas nuevas bases de licitación. El objetivo municipal pasa por dar salida a los mostradores que continúan libres mediante modelos de negocio alternativos que encajen en la dinámica diaria del recinto y refuercen la programación de actividades en el inmueble.