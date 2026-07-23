Una pasarela de 70 metros, una de las obras singulares de la senda peatonal de la PO-546 en Pontevedra

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha supervisado este jueves la instalación de una pasarela de 70 metros de longitud en la senda entre Mollavao y Praceres, en Pontevedra, que salva el arroyo de Louriñas en el vial autonómico PO-546, la carretera vieja de Marín

La pasarela forma parte de un itinerario de 3,5 kilómetros cuyas obras comenzaron hace unos veinte meses, y que tendrá uso compartido peatonal y ciclista. Son 6,3 millones de euros cofinanciados con fondos europeos. Entre las estructuras más singulares del recorrido están dos pasarelas de madera y acero, una de 70 metros de longitud sobre el arroyo de Louriñas y otra de 46 metros sobre O Sartán. Estos pasos suponen una inversión de más de un millón de euros.

Los trabajos de instalación comenzaron el miércoles con la primera de estas pasarelas, para finalizar su instalación a lo largo de la jornada de este jueves. Allegue explicó que las estructuras son prefabricadas y se instalan con el izado por medio de grúas. Una vez finalizada la colocación de la estructura del paso de Louriñas, se procederá a instalar la de O Sartán y los trabajos continuarán ya posteriormente con la dotación de las barandas de madera, los suelos y la iluminación, de forma que se prevé que estén rematadas en agosto.

La conselleira destacó el compromiso de la Xunta para impulsar las técnicas industrializadas y por el uso de la madera y recordó que esta apuesta viene ratificada con el convenio firmado por la Consellería con la Axencia Galega da Industria Forestal para impulsar la utilización de este material en obras públicas y edificaciones, toda vez que es un material más sostenible, duradero y renovable.

En este caso de las pasarelas de la senda pontevedresa se utiliza madera de pino laminada y tratada especialmente para garantizar su durabilidad.

Allegue subrayó que en la actualidad la obra está ejecutada en más del 60% aunque una vez que se instalen las pasarelas, se alcanzará ya el 80%.

Una vez finalizada la senda, junto con el tramo ya ejecutado en Estribela en esta misma carretera, permitirá disponer de un itinerario peatonal seguro hasta Praceres y que tiene continuidad en el municipio de Marín con otra actuación realizada también en el viario.

«Apostamos por esa movilidad sostenible y segura. Esta es una carretera que tiene un índice elevado de circulación y teníamos que garantizar también esa seguridad en los desplazamientos de las personas», apuntó la conselleira.

Otra senda en Marcón

Por su parte, la Xunta recibió cuatro ofertas para las obras de la nueva senda peatonal y ciclista en la carretera autonómica PO-542 en Marcón, en Pontevedra. La actuación supondrá una inversión de 1,4 millones y será financiada con fondos europeos.

Este nuevo itinerario peatonal y para ciclistas no deportivos, de casi un kilómetro de longitud, permitirá conectar los núcleos de A Ermida, Pazos y Marcón, y mejorará el acceso a los equipamientos situados en el entorno, como el colegio, la iglesia o el polideportivo de esta parroquia pontevedresa.

Además de la senda, la actuación en la PO-542 incluye también la habilitación de una glorieta, con 30 metros de diámetro exterior, para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en el cruce del Bar Emiliano.

El proyecto incluye también intervenciones complementarias, como la eliminación de carriles centrales de espera para giros a la izquierda, la mejora de las intersecciones existentes, la creación de espacios de aceleración y desaceleración en los accesos, así como la habilitación de dos nuevos refugios para usuarios del autobús.

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Una vez adjudicados, los trabajos tendrán posteriormente un plazo de ejecución de 18 meses.