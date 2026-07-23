La Operación Centinela se adelanta al 10 de agosto y estrena drones para vigilar el monte gallego

La Operación Centinela Gallego adelantará este año su despliegue al 10 de agosto e incorporará drones de última generación a las labores de vigilancia y detección temprana de incendios forestales. El operativo militar estará formado por alrededor de un centenar de efectivos distribuidos en 35 patrullas terrestres, que actuarán en 39 municipios de las cuatro provincias hasta el 25 de septiembre.

El cambio de fechas es una de las principales novedades de la campaña de 2026. La operación comenzará cinco días antes que el pasado año, a petición de la Xunta, con el objetivo de reforzar la vigilancia durante la semana 33 del calendario, considerada especialmente crítica por las condiciones meteorológicas y el riesgo de incendios.

El dispositivo estará también activado antes del eclipse total de sol del 12 de agosto, que previsiblemente atraerá a numerosas personas hacia montes, zonas elevadas y espacios naturales desde los que observar el fenómeno. Las autoridades temen que esta afluencia incremente las conductas de riesgo y complique la evacuación en caso de declararse un fuego.

Las 35 patrullas —30 de la Brigada Galicia VII, Brilat, y cinco del Tercio Norte de Infantería de Marina de Ferrol— desarrollarán tareas de presencia, disuasión, vigilancia y alerta temprana. Contarán con dos equipos móviles de mantenimiento y con drones equipados con cámaras ópticas y térmicas para reconocer el terreno y detectar posibles focos.

Las unidades se desplegarán en ocho distritos forestales, agrupados militarmente en tres zonas de acción. Cinco patrullas trabajarán en el área denominada Águila, correspondiente a A Coruña; once estarán destinadas a la zona Azor, en Pontevedra, y otras 19 operarán en Halcón, que comprende áreas de Ourense y Lugo. La distribución podrá modificarse en función de la evolución del riesgo.

La misión de los militares no será intervenir directamente en la extinción, sino recorrer los itinerarios asignados, ocupar puestos de observación, mantener contacto con la población y comunicar de inmediato cualquier humo, conducta peligrosa o incidencia a los servicios con capacidad para actuar. El objetivo, según explicó el responsable de la célula de seguimiento, es «ver antes, informar antes» y facilitar una respuesta más rápida.

La Xunta invertirá 594.000 euros en esta edición de la Operación Centinela, un 7,5% más que el año pasado. El dispositivo se enmarca en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Administración autonómica y alcanza en 2026 los veinte años de cooperación militar en la prevención de incendios forestales en Galicia.

La colaboración comenzó en 2006, tras la grave oleada de incendios registrada aquel verano, con un despliegue denominado inicialmente Operación Brusia. Un año después adoptó el nombre de Centinela Gallego. El modelo gallego ha servido posteriormente de referencia para un operativo similar desarrollado en Tenerife.

El general jefe de la Brilat y responsable de la operación, Andrés González Alvarado, destacó que Centinela es la misión más importante del año para la brigada. Frente a sus habituales despliegues internacionales, la definió como una «operación kilómetro cero», destinada a proteger a los vecinos, las viviendas y el patrimonio natural más próximo a la unidad.

La participación de los soldados es voluntaria y la demanda supera ampliamente las plazas disponibles, con entre dos y tres candidatos por cada puesto. Junto al personal destinado en Galicia, intervienen también militares de otras unidades integradas en la brigada.

Cerca de 4.000 efectivos estatales y 30 drones

La Operación Centinela forma parte de un dispositivo estatal más amplio. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, señaló que la Administración General del Estado pondrá este verano a disposición de la Xunta cerca de 4.000 efectivos, diez medios aéreos y 30 drones, lo que supone, según afirmó, el mayor despliegue estatal realizado hasta ahora en la comunidad para prevenir y combatir los incendios.

En él participan la Brilat, la Unidad Militar de Emergencias y el Tercio Norte de la Armada, además de los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Policía Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil.

El operativo autonómico y estatal movilizará en conjunto alrededor de 7.000 personas, más de 30 medios aéreos y cerca de 380 motobombas. La Xunta contará con 24 aeronaves propias o contratadas, cuatro más que en la campaña anterior, entre ellas dos aviones de carga en tierra, un aparato de coordinación y un helicóptero pesado.

La campaña incorpora además varias novedades tecnológicas. El sistema gallego utilizará inteligencia artificial para identificar automáticamente las columnas de humo y detectar los focos en sus fases iniciales. La red de videovigilancia alcanzará las 241 cámaras distribuidas por el territorio.

A estos recursos se suma Alume, la nueva aplicación móvil para que la ciudadanía comunique posibles incendios de una forma sencilla y geolocalizada. La herramienta acumulaba ya 6.600 descargas, principalmente en dispositivos Android. Los avisos podrán seguir realizándose mediante los teléfonos 085 y 112.

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La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, pidió la colaboración ciudadana ante cualquier columna de humo o indicio de incendio. «Cada segundo cuenta», advirtió, antes de recordar que la prevención y la defensa contra el fuego se desarrollan durante los 365 días del año.