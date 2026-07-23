Nils Petter Molvær y Cyrille Aimée, estrellas del Festival de Jazz e Blues de Pontevedra 2026

El verano pontevedrés ya tiene compás, y de los de ritmo imbatible. Del 3 al 7 del próximo agosto, A Ferrería volverá a convertirse en el corazón al aire libre de la música con la trigésimo segunda edición del Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Se trata de una cita ineludible en el calendario estival que fue presentada este jueves por el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, acompañado por el músico del Seminario Permanente de Jazz Paco Charlín y el director del certamen, José Antonio Ortiz.

Fiel a su permanente filosofía de democratización cultural, el festival mantendrá la gratuidad de todos sus conciertos nocturnos a las 22:30 horas, además de impregnar el casco histórico de vida con la música itinerante de la formación Brass Atlantic, encargada de los pasacalles diarios a las 12:30 y 20 horas. La programación en este 2026 rompe como pocas veces fronteras de género y mezcla sin complejos la electrónica de vanguardia, el funk caribeño, la psicodelia y la tradición más purista del soul y el blues.

La apertura del lunes 3 de agosto correrá a cargo de Layuca, un sexteto gallego-cubano armado con una enérgica sección de vientos y una propuesta que entrelaza afro-funk, blues y ritmos afrobrasileños y afrocubanos. La representación de la escena local continuará el martes 4 de agosto con Juzz, una cuidada formación gallega que rinde culto a la cultura psicodélica y al jazz-rock de los años setenta, donde el sonido denso del órgano Hammond y la flauta retrotraerán al público a la atmósfera de pioneros como Miles Davis o Pink Floyd.

El salto internacional llegará el miércoles 5 de agosto con una de las grandes bazas de esta edición: la actuación del trompetista noruego Nils Petter Molvær. Figura imprescindible del sello ECM y referente indiscutible del electro-jazz en Europa, Molvær desembarcará en Pontevedra para celebrar el impacto de su histórico disco Khmer, en un directo rodeado de baterías, samplers y un diseño de iluminación de alto impacto visual.

Figura imprescindible del sello ECM y referente indiscutible del electro-jazz en Europa, Molvær desembarcará en la Boa Vila con un directo rodeado de baterías, samplers y un diseño de iluminación de alto impacto visual

El jueves 6 de agosto, el festival girará hacia las raíces con el organista austriaco Raphael Wressnig —auténtico maestro del Hammond B3— y la poderosa voz de la norteamericana Deitra Farr, solista formada en los coros de gospel y exvocalista de leyendas como Ray Charles.

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El broche de oro de esta XXXII edición lo pondrá el viernes 7 de agosto la cantante franco-dominicana Cyrille Aimée. Reconocida por publicaciones de prestigio como DownBeat entre las diez mejores voces de la escena mundial, Aimée ofrecerá un recorrido magnético en francés, inglés y español que hibrida la elegancia del jazz clásico con los matices del Caribe. Cinco noches donde A Ferrería volverá a demostrar que la alta calidad musical no entiende de etiquetas ni de barreras.