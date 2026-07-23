'Un mar de profesiones': acercar las posibilidades de la economía azul a los más pequeños

El Colegio Público Sequelo de Marín acogió una jornada de divulgación infantil y juvenil de Movemento Azul, un programa creado para mostrarle a las nuevas generaciones las posibilidades que ofrece el litoral gallego. Medio centenar de escolares entre los siete y los once años participaron en 'Un mar de profesións', el taller organizado en el campamento Concilia, que además recibió la visita de la conselleira del mar, Marta Villaverde, y de la alcaldesa de Marín, María Ramallo.

La clave del programa es hacerle ver a los niños que el mar es más que un elemento de identidad o un lugar de diversión; también es un ámbito estratégico de innovación, sostenibilidad y futuro profesional.

En los espacios diseñados especialmente para esta actividad, los participantes experimentaron con cuatro oficios esenciales de la cadena marina. En el área dedicada a pescadores y mariscadores, los niños aprendieron a medir bivalvos como la almeja o los berberechos con herramientas reales y la importancia de los artilugios de pesca tradicionales.

Además, en la estación dedicada a la ciencia, los participantes identificaron especies autóctonas de las costas gallegas y profundizaron en el conocimiento de la biodiversidad mediante la observación y la formulación de hipótesis. También utilizaron un espacio sobre los patrones de navegación, aprendiendo sobre el manejo de cartas náuticas y el trazado de rutas pesqueras.

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Como recuerdo, cada niño se llevó al finalizar el recorrido un pasaporte de profesiones del mar, un documento simbólico que demuestra sus inicios en el conocimiento sobre la manipulación y la protección del entorno marino de Galicia.