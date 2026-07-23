Vela
Joyería Suiza se incorpora al proyecto del ‘Bribón’ de cara al Europeo
A pocos días para el inicio en Suiza del Campeonato de Europa de la clase 6 Metros de vela, el ‘Bribón’, vigente campeón del mundo, incorpora a Joyería Suiza, firma de referencia en Vigo, como nuevo patrocinador de su proyecto deportivo.
El ‘Bribón’, con grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo, afronta esta cita como uno de los grandes favoritos al título continental y como defensor del Europeo conquistado en Sanxenxo en 2024. Pedro Campos, armador del ‘Bribón’, destacó: «Es una satisfacción dar la bienvenida a Joyería Suiza a nuestro proyecto. Compartimos una misma forma de entender la excelencia, el compromiso y la búsqueda de la perfección en cada detalle»,
Además, el Real Club Náutico de Sanxenxo acogerá el 6 de agosto un evento de presentación de una nueva marca que incorpora Joyería Suiza.
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