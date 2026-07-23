Un hombre sufre quemaduras en cara y brazos por un incendio en la cocina de un bar del paseo de Silgar, en Sanxenxo

Un hombre ha sido evacuado en la tarde de este jueves a un centro sanitario tras sufrir quemaduras en brazos, cara, cabeza y manos a consecuencia de un incendio en la cocina de la Cafetería Silgar, en el paseo del mismo nombre, en Sanxenxo, según ha informado el Concello. El accidente ocurrió poco antes de las siete de la tarde, con la zona repleta como siempre de turistas y visitantes, ya que se trata del epicentro del verano en el municipio.

Las mismas fuentes señalan que el hombre fue evacuado a un centro sanitario para su evaluación y además de una ambulancia del 061, se desplazaron hasta el lugar efectivos de Emerxencias de Sanxenxo y de la Policía Local.

Al parecer se produjo un conato de incendio al freír unos alimentos y al intentar apagarlo se produjo una deflagración que alcanzó al herido.

Es el segundo incendio que se registra este mes en un establecimiento del paseo de Silgar, ya que el 1 de julio se quemó parte de la fachada de una heladería al arder un cuadro eléctrico exterior.

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El fuego, que fue sofocado por el Servizo Municipal de Emerxencias, y no hubo daños personales, pero sí causó alarma en la zona, ya que hubo que desalojar temporalmente a seis personas de la primera planta del edificio y en el momento del incidente estaban la playa y el paseo llenos de gente, al igual que este jueves.