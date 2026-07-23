El futuro Centro de Maiores de Poio supera el millón de euros

El Concello de Poio ha abierto la licitación de las obras de rehabilitación y acondicionamiento de la antigua guardería de Campelo, que se convertirá en el futuro Centro de Maiores del municipio. El presupuesto inicial es de 1,02 millones de euros y el plazo de ejecución es de siete meses, a los que habrá que sumar los plazos administrativos propios del procedimiento de contratación.

La rehabilitación de la antigua guardería permitirá ofrecer atención profesional sin que las personas usuarias tengan que abandonar su entorno habitual,"favoreciendo el envejecimiento en el propio municipio y reforzando el apoyo a las familias", según indica el gobierno local. El centro ofrecerá servicios como programas de estimulación cognitiva, rehabilitación funcional, comedor adaptado, transporte y acompañamiento, con el onjetivo de "mejorar el bienestar de las personas usuarias y reducir la necesidad de hospitalizaciones o de ingresos prematuros en recursos residenciales", añaden las mismas fuentes.

El Concello adquirió la antigua guardería de Campelo a comienzos de 2024 con la intención de transformarla "en un referente en la atención a las personas mayores y en un revulsivo social y económico para todo el entorno". El gobierno local consiguió la financiación necesaria a través del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, que aporta cerca de 807.000 euros de la inversión total.

El futuro Centro de Maiores fue concebido como un "equipamiento versátil y abierto a la ciudadanía". El proyecto contempla, por una parte, un espacio de uso múltiple que funcionará como punto de encuentro intergeneracional y una zona verde de esparcimiento, equipada con un campo de petanca, el tradicional juego de la rana y varias mesas para la práctica de ajedrez y parchís.

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Por otra parte, se habilitará un espacio específico destinado a la atención de las personas mayores, con salas para talleres y actividades y una distribución preparada para evolucionar hacia un centro de día especializado en la atención a personas con deterioro cognitivo o enfermedad de alzhéimer.