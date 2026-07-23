El alcalde de Ponte Caldelas sugiere «unir esfuerzos» con A Lama y Fornelos de Montes

En pleno debate sobre la fusión de municipios, como el que ha surgido en Ourense con Ribadavia y Carballeda de Avia, el alcalde de Ponte Caldelas, el socialista Andrés Díaz, ha colgado un video en sus redes sociales en el que sugiere «unir esfuerzos» con los vecinos municipios de A Lama y Fornelos de Montes, y emplaza a los vecinos a dar su opinión al respecto.

Díaz no cita en ningún momento la palabra «fusión» pero sí destaca que «si algún dia sumáramos esfuerzos, hablaríamos de un municipio único de 9.660 habitantes y 277 kilometros cuadrados, un territorio algo más pequeño que Cerdedo Cotobade, pero con casi 4.000 habitantes más, un dato que invita a la reflexión».

El alcalde cita así el caso de la fusión entre Cerdedo y Cotobade, que se formalizó en 2016, por lo que en octubre cumplirá una década. Fue la única fusión de municipios que se llevó a cabo en la provincia, pero podría no ser la última.

Andrés Díaz subraya que «Ponte Caldelas, A Lama y Fornelos de Montes llevan años compartiendo el instituto, la Escola de fútbol, el comercio, la cultura y el deporte», por lo que «ya funcionamos en muchos aspectos como un territorio común».

Eso sí, el regidor de Ponte Caldelas señala que «unirnos no significa perder nuestra identidad. Las parroquias, las aldeas, las fiestas, las tradiciones, seguirían siendo las mismas. La identidad de un pueblo la mantienen las personas».

Pero añade que «la cuestión es si unidos tendríamos más fuerza para conseguir mejores servicios, más financiación, un centro de salud mejor dotado, una ambulancia permanente y más oportunidades para nuestro rural».

El video concluye con una pregunta: «¿Y tú qué opinas?»

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Las respuestas son de lo más variadas: «Sea lo que sea, con el consenso de los vecinos», «siempre que sea un futuro mejor será un gran éxito», o «tendría que haberse hecho hace muchos años, es una idea estupenda» son algunas reacciones en las misas redes sociales de Díaz, mientras que otros abogan por un «referéndum» o preguntan si sería una mancomunidad.