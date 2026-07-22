Patrimonio natural
Vaipolorío reclama protección para uno de los árboles más fotografiados del río Gafos
Solicitan a la Xunta la inclusión del ejemplar en el catálogo gallego tras un estudio de la USC que acredita su buen estado y estima su nacimiento en 1916
El «Carballo Grande» de As Brañas, un roble situado junto al río Gafos-Tomeza, aspira a incorporarse al Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. Vaipolorío ha presentado ante la Dirección Xeral de Patrimonio Natural una solicitud respaldada por un estudio de la Universidade de Santiago de Compostela que estima la edad del ejemplar en 109 años.
El informe dendrocronológico, elaborado por el doctor ingeniero de Montes Manuel Souto Herrero, sitúa el inicio de su crecimiento alrededor de 1916. El árbol alcanza unos 34,7 metros de altura y presenta un diámetro de tronco de 79,5 centímetros. Para analizarlo se extrajeron tres testigos de madera, en los que se contabilizaron 68, 69 y 75 anillos. Al no llegar las muestras hasta la médula, los investigadores calcularon los anillos restantes mediante métodos de estimación científica.
El estudio concluye además que el roble presenta un buen estado fitosanitario, un crecimiento regular y ausencia de señales de enfermedades, estrés ambiental o decaimiento. Pese a superar el siglo de vida, conserva un desarrollo activo propio de un árbol todavía joven para su especie.
«Es un árbol emblemático dentro de todo el río», sostiene Xosé Feijóo, secretario de Vaipolorío. La asociación destaca que el ejemplar creció sin podas en el humedal de As Brañas, dentro del dominio público hidráulico y a escasos metros del cauce.
El roble se ha convertido también en uno de los puntos más fotografiados de la senda fluvial y del itinerario complementario del Camino de Santiago. La afluencia llevó a Vaipolorío a delimitar su base con postes y cuerdas para impedir que peatones y ciclistas pisen sus grandes contrafuertes, cubiertos de musgo.
La declaración reforzaría su protección y podría facilitar actuaciones de conservación. Si la Xunta rechaza la petición, la asociación no descarta promover una recogida de firmas.
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