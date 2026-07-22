Senda do Mar busca su sitio entre los grandes festivales del verano gallego

Poio volverá a bailar este viernes al ritmo de la música urbana y electrónica gracias a la segunda edición del festival Senda do Mar, una cita que aspira consolidarse como una de las alternativas a los grandes encuentros musicales del verano gallego. El recinto de A Seca acogerá, a partir de las 21:30 horas del viernes 24 de julio, una jornada con entrada gratuita que tendrá como principal reclamo al DJ Alvama Ice.

La presentación del evento tuvo lugar en el concello de Poio, con la presencia del alcalde Ángel Moldes, el promotor del festival André Vázquez, y Lara Meneses, directora xeral de Xuventude de la xunta de Galicia.

El gran protagonista de la noche será Alvama Ice, un DJ conocido por sus sesiones de música electrónica, pop y ritmos urbanos, acompañadas de una potente puesta en escena audiovisual. El cartel se completará con otros nombres como UNAIII, Dmiron, Elegnelo, Yng Almo y Michi.

Desde la organización, André Vázquez destacó que Alvama Ice es actualmente "uno dos artistas más demandados por la juventud" y confió en que el festival ofrezca una "tarde-noche inolvidable" para los asistentes.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, puso en valor la apuesta municipal por crear un gran evento musical dirigido especialmente a la juventud del municipio y su entorno. Además, destacó la colaboración de entidades como la Xunta de Galicia y el Plan Social de Ence para poder ofrecer un cartel de estas características con acceso gratuito.

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El objetivo de esta segunda edición es dar continuidad a ese éxito y convertir Senda do Mar en una cita de referencia dentro del calendario musical del verano. Para ello, la organización mantiene una fórmula basada en un gran espectáculo gratuito, abierto a todos los públicos y con especial atención a la juventud.