Festivales de verano
Senda do Mar busca su sitio entre los grandes festivales del verano gallego
Poio vuelve a poner la música este viernes 24 en A Seca, con Alvama Ice como artista destacado y entrada gratuita
Poio volverá a bailar este viernes al ritmo de la música urbana y electrónica gracias a la segunda edición del festival Senda do Mar, una cita que aspira consolidarse como una de las alternativas a los grandes encuentros musicales del verano gallego. El recinto de A Seca acogerá, a partir de las 21:30 horas del viernes 24 de julio, una jornada con entrada gratuita que tendrá como principal reclamo al DJ Alvama Ice.
La presentación del evento tuvo lugar en el concello de Poio, con la presencia del alcalde Ángel Moldes, el promotor del festival André Vázquez, y Lara Meneses, directora xeral de Xuventude de la xunta de Galicia.
El gran protagonista de la noche será Alvama Ice, un DJ conocido por sus sesiones de música electrónica, pop y ritmos urbanos, acompañadas de una potente puesta en escena audiovisual. El cartel se completará con otros nombres como UNAIII, Dmiron, Elegnelo, Yng Almo y Michi.
Desde la organización, André Vázquez destacó que Alvama Ice es actualmente "uno dos artistas más demandados por la juventud" y confió en que el festival ofrezca una "tarde-noche inolvidable" para los asistentes.
El alcalde de Poio, Ángel Moldes, puso en valor la apuesta municipal por crear un gran evento musical dirigido especialmente a la juventud del municipio y su entorno. Además, destacó la colaboración de entidades como la Xunta de Galicia y el Plan Social de Ence para poder ofrecer un cartel de estas características con acceso gratuito.
El objetivo de esta segunda edición es dar continuidad a ese éxito y convertir Senda do Mar en una cita de referencia dentro del calendario musical del verano. Para ello, la organización mantiene una fórmula basada en un gran espectáculo gratuito, abierto a todos los públicos y con especial atención a la juventud.
Suscríbete para seguir leyendo
- Bigsound reúne a 35.500 personas y deja 19,5 millones de impacto en Pontevedra
- Desarticulada una violenta banda que saqueó bares de Ponte Caldelas y O Rosal y maniataba a los empleados
- Del esplendor termal a las ruinas: 120 años del Balneario del Lérez
- Así celebró Pontevedra la segunda estrella de España
- Pesan los 32 años del edificio de Belas Artes: «Necesitamos un hogar nuevo»
- Santa Clara eleva su factura por encima de los 28 millones y afronta una nueva fase decisiva
- La convivencia de los ingenieros informáticos en Sanxenxo
- El Concello de Pontevedra desmonta la acusación del PP sobre la pérdida de 13 millones de fondos europeos