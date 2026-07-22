El Río Verbena Fest de Pontevedra desvela los horarios de su quinta edición

El Río Verbena Fest anuncia la incorporación de Xoel López al cartel de su quinta edición y presenta los horarios completos de los conciertos que se celebrarán los próximos 21 y 22 de agosto en la explanada exterior del Recinto Ferial de Pontevedra. Los abonos y entradas diarias están a la venta en rioverbena.com

El músico coruñés se suma a una programación encabezada por Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares, Sidonie, León Benavente y Sanguijuelas del Guadiana, entre otros nombres. Llegará a Pontevedra con Oniria Popular, su nuevo disco, que presentará en directo en el festival. Con más de tres décadas de trayectoria, Xoel López ha construido una sólida carrera en la que el pop y el rock se han ido abriendo a nuevas influencias, especialmente a los sonidos de la música latinoamericana.

Su incorporación completa una programación formada por 18 artistas y refuerza la presencia de la escena gallega en el cartel. Durante las dos jornadas convivirán el pop y el rock independiente de bandas consolidadas con la canción de autor, el rock alternativo, el post-rock, las propuestas emergentes y las sesiones de música electrónica que cerrarán cada noche.

Junto a los principales nombres del cartel, el festival contará con artistas como Yoli Saa, Luis Fercán, Sarria, Cora, Los Acebos, Müntrails, Apolo 18 y French Riviera, además de las sesiones de Señora DJ y Sergio El Indio DJ. Una combinación de trayectorias y estilos que refleja la apuesta del Río Verbena Fest por reunir en un mismo espacio a artistas reconocidos y proyectos en crecimiento.

El festival ha dado a conocer también los horarios completos de las dos jornadas. Las actuaciones se alternarán entre los escenarios Xacobeo y La Gramola. La apertura de puertas será a las 18:00 horas el viernes y a las 17:45 horas el sábado.

Viernes 21 de agosto

La apertura de puertas será a las 18:00 horas

• Apolo 18: 18:30–19:00h (La Gramola)

• Cora: 19:00–19:45h (Xacobeo)

• Müntrails: 19:45–20:30h (La Gramola)

• Sidonie: 20:30–21:30h (Xacobeo)

• Luis Fercán: 21:30–22:30h (La Gramola)

• Siloé: 22:30–23:45h (Xacobeo)

• Sarria: 23:45–00:45h (La Gramola)

• La La Love You: 00:45–02:00h (Xacobeo)

• Señora DJ: 02:00–03:00h (La Gramola)

Sábado 22 de agosto

La apertura de puertas será a las 17:45 horas

• French Riviera: 18:15–19:00h (La Gramola)

• Yoli Saa: 19:00–20:00h (Xacobeo)

• Los Acebos: 20:00–20:45h (La Gramola)

• Carlos Ares: 20:45–21:45h (Xacobeo)

• Sanguijuelas del Guadiana: 21:45–22:45h (La Gramola)

• Love of Lesbian: 22:45–00:15h (Xacobeo)

• León Benavente: 00:15–01:15h (La Gramola)

• Xoel López: 01:15–02:15h (Xacobeo)

• Sergio El Indio DJ: 02:15–03:15h (La Gramola)