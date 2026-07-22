Pontevedra es la reina del tablero con la XIV edición del Torneo Internacional de ajedrez

Pontevedra volverá a convertirse este verano en uno de los grandes puntos de encuentro del ajedrez internacional. El XIV Torneo Internacional de Ajedrez de Pontevedra se celebrará entre los días 24 y 30 de julio con una participación que ya supera los 250 jugadores confirmados, procedentes de 22 nacionalidades diferentes, consolidando una cita que la organización considera uno de los grandes referentes del calendario gallego.

El torneo contará con una bolsa total de 13.000 euros en premios y volverá a dividir su programación en dos competiciones: una categoría Máster, destinada a jugadores de mayor nivel y con presencia de deportistas titulados internacionalmente, y otra Amateur, abierta a participantes de distintos niveles.

Durante la presentación del evento, la concelleira de Deportes de Pontevedra, Anabel Gulías, destacó la importancia de que la ciudad mantenga una cita de estas características después de catorce ediciones. "Es muy difícil poner siempre en valor lo que significa que Pontevedra cuente con un torneo internacional de ajedrez", señaló, subrayando la continuidad del apoyo municipal a la Escuela de Xadrez de Pontevedra y la colaboración con otras instituciones.

Uno de los aspectos destacados durante la presentación fue la dimensión educativa del evento. La jugadora internacional Sabrina Vega, invitada en esta edición, puso en valor el papel del ajedrez como herramienta de aprendizaje y formación para los más jóvenes.

Vega, que cuenta con una medalla olímpica, dos subcampeonatos de Europa y nueve campeonatos de España absolutos, destacó la importancia de generar espacios donde niños y niñas puedan acercarse a este deporte. "El ajedrez va mucho más allá del tablero", explicó, aludiendo a los valores de concentración, estrategia y toma de decisiones que fomenta.

El director de área de Gestión de Infraestructuras del campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo, Juan Manuel Corbacho, destacó la colaboración mantenida entre la institución académica y la Escuela de Xadrez de Pontevedra desde hace más de 20 años.

Corbacho señaló que este tipo de iniciativas tienen un impacto que va más allá de lo deportivo, con beneficios también en el ámbito social y educativo. En este sentido, recordó proyectos vinculados al ajedrez como herramienta de innovación docente, inclusión o integración social.

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Por su parte, el director del torneo y representante de la Escuela de Xadrez de Pontevedra, Pablo García, destacó el crecimiento progresivo de la competición. La edición de este año contará con jugadores de 22 países y 51 titulados internacionales, superando las cifras del año pasado.