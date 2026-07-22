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O artista que teceu soños e memoria: José Freixanes expón a súa última etapa en Pontevedra

O Museo abre a exposición Eternos son os soños, que reúne o traballo das últimas dúas décadas de vida do creador

Xosé Luis García Canido, comisario, esta mañá na presentación da mostra, que mañá abrirá as súas portas.

Xosé Luis García Canido, comisario, esta mañá na presentación da mostra, que mañá abrirá as súas portas. / Rafa Vázquez

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Susana Regueira

O fume dos incendios que en 2006 arrasaron Galicia deixaba un po de cinza negra e densa sobre as toallas da xente que, impasible, seguía a tomar o sol nas praias da Pobra do Caramiñal. Mentres a paisaxe se consumía a escasos quilómetros, a rutina estival continuaba o seu curso entre a indiferenza e a banalidade. Aquela estampa de absurdo e ironía quedou gravada nas retinas de José Freixanes. Hoxe, vinte anos despois, esas táboas que capturaron o lume dialogan en silencio coas paredes do Museo de Pontevedra nunha cita que tiña que ter sido un reencontro festivo e que o destino converteu nunha homenaxe compartida.

A exposición Eternos son os soños, que mañá abre as súas portas ao público e que poderá visitarse ata o 27 de setembro, nace baixo a impronta dunha hiperemotividade inevitable. Freixanes (Pontevedra, 1953) faleceu de xeito repentino o pasado mes de novembro. Deixou a obra elixida, o relato trazado e o deseño impregnado do entusiasmo de quen regresa á casa da infancia. Porque para o creador pontevedrés, este edificio non era un espazo expositivo máis: era a orixe da súa vocación, o lugar onde de neno aprendeu a mirar a arte.

Aínda que a cronoloxía e o rigor técnico falen dunha mostra póstuma, o comisario da exposición, Xosé Luis García Canido, xunto á directora do Museo, Ángeles Tilve, rexeitan de plano esa etiqueta fría. Freixanes non só participou en cada decisión, na selección de pezas e no concepto dende a primeira idea en 2023, senón que mesmo chegou a rematar dúas semanas antes de morrer a gran peza que pecha o percorrido: un lenzo titulado significativamente Para saír voando.

A mostra reúne o traballo das súas últimas dúas décadas de vida, dende 2006 ata outubro de 2025. Un período no que o pintor abandonou a urxencia do pincel —aquelas sesións rápidas onde a obra se resolvía nun golpe de intuición de poucas horas— para abrazar un tempo case artesanal, pausado e meditativo.

Freixanes cambiou a brocha pola xiringa para aplicar a pintura punto a punto, liña a liña, transmitindo o tremor e a sensibilidade do propio corpo sobre a tea, como quen debuxa cun lapis de precisión ou escribe unha longa letanía.

Nesta etapa madura, a pintura converteuse para el nun xeito de coser biografías. A través de teas superpostas, costuras visíbeis e liñas que evocan tanto a paciencia das redeiras da ría como os debuxos efémeros de po de arroz (kolam) que descubriu na India a mediados dos noventa, o artista construíu unha ponte entre a memoria colectiva de Galicia e o alento doutras culturas. Nas súas pezas conviven a xeometría dos petroglifos como o labirinto de Mogor coas ecos de Damasco ou Casablanca, a ebanistería, a sexualidade e a dignidade dos pobos desprazados.

García Canido lembra como o propio título da mostra condensa a filosofía última do creador. Non son os obxectos sólidos, os edificios nin as estruturas de pedra o que perdura na historia —moitas das grandes obras de Miguel Anxo ou textos de Aristóteles desapareceron para sempre—, senón as ilusións, as utopías e os recordos que manteñen o ánimo humano

García Canido lembra como o propio título da mostra condensa a filosofía última do creador. Non son os obxectos sólidos, os edificios nin as estruturas de pedra o que perdura na historia —moitas das grandes obras de Miguel Anxo ou textos de Aristóteles desapareceron para sempre—, senón as ilusións, as utopías e os recordos que manteñen o ánimo humano. Nese sentido, as dúas grandes intervencións efémeras que Freixanes realizou en 2006 e 2007 na igrexa do Sacré-Cœur de Casablanca (unha gran xaima tecida coas roupas de máis de cincuenta persoas migrantes) e na antiga hospedería de Basalto Negro de Damasco (onde cubriu 2.500 metros cadrados de solo con po de arroz e caligrafías de poetas árabes e galegos) mantéñense vivas no Museo a través de documentos de escola e pantallas de gran formato.

Obras xurdidas da vaga de lumes de 2006.

Obras xurdidas da vaga de lumes de 2006. / Susana Regueira

Hai tamén no percorrido un espazo para o desacougo e a crítica velada. O Freixanes máis político e irónico asoma na serie Apocalipse lenta e aburrida, onde o movemento das mans dos dirixentes nas roldas de prensa se transforma nun xogo visual sobre a manipulación e a decepción, ou na xa citada serie Comportamentos, nacida daquela vaga de lumes de 2006 para cuestionar a nosa capacidade de mirar cara a outro lado mentres o contorno se desmorona.

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Eternos son os soños non é só unha revisión da última época dun dos nomes imprescindibles da arte contemporánea galega. É, sobre todo, a pegada dun home que entendeu a pintura non como un mero exercicio estético, senón como un sitio ético de estar no mundo; un lugar dende o que tecer a memoria, resistir ao esquecemento e lembrar que a beleza, cando é sincera, permanece invariable fronte ao paso do tempo.

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