El Hospital de Día de Pontevedra, pionero en implantar el sistema 'Quenda'

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha convertido el Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) en el primer centro de todo el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en extender el funcionamiento del sistema 'Quenda' al ámbito de un Hospital de Día, con el objetivo de mejorar la gestión de los flujos de usuarios en estas salas de tratamiento de alta frecuencia.

Esta tecnología supone un avance pionero en el Sergas. Desde el Servicio de Informática del área sanitaria explican que el sistema permite identificar y citar a los pacientes del Hospital de Día de forma anónima, consultando su turno directamente desde la aplicación Sergas Móbil. Se trata de un desarrollo exclusivo del distrito pontevedrés, sin precedentes en el resto de Galicia.

La adaptación de este circuito de llamamiento, inédito hasta ahora en hospitales de día, responde a una estrategia de mejora continua en la calidad de los servicios de soporte. En esa línea, la directora de Procesos de Soporte del área sanitaria, Mayca Val Sanlés, subrayó que el equipo de gestión "adaptó el Hospital de Día al sistema Quenda". Este sistema de gestión de flujos ya funciona con éxito en otros puntos del distrito, como algunos centros de salud de Atención Primaria y áreas de Atención Hospitalaria como Consultas Externas o el propio servicio de Urgencias de Montecelo.

Al pasar por admisión, el sistema asigna un código alfanumérico aleatorio, impreso en un tícket o vinculado al móvil, para seguir el turno. A través de pantallas multimedia instaladas en la sala, se cita a los pacientes de manera totalmente anónima para que acudan a la consulta, a la prueba o al tratamiento correspondiente, eliminando por completo las llamadas tradicionales a voz en grito o por megafonía, garantizando el estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos en un campo tan sensible.

La ventaja de este sistema en el Hospital de Día radica en que los usuarios ya no tienen que estar pendientes constantemente de las pantallas del recinto. Al quedar vinculada la plataforma a la aplicación Sergas Móbil, los pacientes pueden obtener y seguir su turno en tiempo real desde sus propios teléfonos inteligentes.

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La jefa del Servicio de Oncología Médica del CHOP, Begoña Graña, explicó que estas mejoras preparan el camino para el futuro traslado al nuevo Montecelo. Un paso clave, ya que la nueva infraestructura "permitirá contar con radioterapia y medicina nuclear de última generación, evitando el desplazamiento de pacientes a Vigo o Santiago".