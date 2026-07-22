La fiesta corsaria de Marín cumple 15 ediciones convertida en una de las grandes citas del verano

Marín ya se prepara para el abordaje de la XV edición de la fiesta corsaria en la localidad. Los próximos 14 y 15 de agosto, Marín se convertirá en un escenario ambientado en el siglo XIX, con la recreación histórica de la época, gastronomía y música como grandes protagonistas de un evento que se ha convertido en una de las grandes señas de identidad del verano.

La alcaldesa, María Ramallo, acompañada por las concejalas Marián Sanmartín y Mónica Viqueira, presentó ayer la imagen oficial de una edición que aspira a superar las cifras de participación de años anteriores y consolidar la Festa Corsaria como uno de los eventos con mayor capacidad de convocatoria del municipio.

La celebración recupera la historia del corsario marínense Gago de Mendoza, protagonista de la batalla librada en agosto de 1800 en Aguete contra las tropas inglesas que pretendían hacerse con el cargamento de plata de la fragata Alcudia, con destino a Pontevedra. Una recreación que cada año permite convertir el centro urbano en una auténtica villa corsaria, con vecinos y visitantes vestidos de época y calles decoradas para la ocasión.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de una programación musical especial durante la noche del viernes. Dentro del programa Orballo Cultural, financiado por la Xunta de Galicia, la Plaza de España acogerá los conciertos de Ortiga y Mondra. Ambos nombres se suman a una celebración que busca ampliar su atractivo y combinar la recreación histórica con propuestas culturales contemporáneas. Finalmente, el grupo “De Ninghures” no podrá participar por problemas de agenda, aunque desde la organización se trabaja para contar con ellos en una futura actuación.

Uno de los elementos más característicos de la Festa Corsaria es la implicación de los propios vecinos y establecimientos hosteleros. Por este motivo, el Concello ya ha abierto el plazo para solicitar autorización para instalar mesas en la vía pública durante la celebración.

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Las solicitudes podrán presentarse entre el 27 de julio y el 7 de agosto, tanto para particulares como para negocios de hostelería. Los participantes deberán aportar la documentación requerida y garantizar que los espacios estén adaptados a la estética histórica de la fiesta