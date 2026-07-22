«No descartamos que la feria vuelva a crecer en festejos, pero necesitamos una respuesta constante del público»

En plena campaña de abonos para la feria de A Peregrina, las taquillas registran un goteo constante de aficionados que confirma la vigencia del único bastión taurino que permanece activo en Galicia. Al frente de la nave, Pablo Lozano combina la mirada pragmática del empresario, el celo de apoderado y la pasión del ganadero que cuida con primor el hierro familiar de Alcurrucén. Entre el recuerdo de aquella plaza setentera de su juventud y la pujanza de un relevo generacional reflejado en más de cincuenta peñas locales, Lozano constata la «excelente salud» de la fiesta.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la plaza de Pontevedra? ¿Recuerda la primera vez que estuvo aquí?

Sí, recuerdo que sería en los años setenta, en una de aquellas ferias. Incluso estuve en un festejo popular que se dio, donde había una nave cerrada, y tengo aquellos recuerdos muy presentes. Por entonces, el director de lidia —como el otro día fue Marco Pérez— era Jorge Herrera, un torero colombiano que estuvo aquí tres o cuatro temporadas y a quien representaban mi padre y mis tíos. Recuerdo perfectamente aquello: una plaza muy entrañable, muy bonita, donde siempre ha habido mucho ambiente y donde la gente ha disfrutado de la fiesta taurina con gusto.

¿Ha cambiado mucho la fiesta en este medio siglo?

Todo cambia, y la fiesta, como es lógico y como parte de todo lo demás, ha ido cambiando. Pero yo creo que lo que sigue, y es lo importante, es la afición y la posibilidad de ver los festejos como se están viendo ahora mismo. Por ejemplo, el fenómeno de las peñas es fundamental; antes no había tantas. Hoy en día, este año tenemos 51 peñas, de las cuales 14 son de nueva creación. Unas son exclusivamente femeninas, otras masculinas, algunas mixtas, pero todas formadas por gente joven. Es decir, la fiesta está cambiando, pero con cosas muy buenas.

Este lunes arrancó el plazo para la renovación de abonos. ¿Qué sensación le transmite la respuesta inicial de la taquilla?

Bien, está bastante bien. Conforme a las cifras del año pasado estamos un poquito por encima, lo cual es una buena señal. Estos primeros tres o cuatro días son para la renovación del abono tradicional; luego vendrán los nuevos abonados, que nos darán el pulso de la mayor aceptación, y a partir del día 27 abriremos la venta de entradas sueltas.

Hablaba antes de la juventud en las peñas. ¿Hasta qué punto se nota realmente ese relevo generacional en los tendidos de San Roque?

Se nota muchísimo, porque además es un entusiasmo muy respetuoso. Son peñas que vienen a divertirse, pero sabiendo estar; si hay que aplaudir o jalear se hace, pero no arman el bullicio extemporáneo que se ve en otros sitios. Ellos saben que el toro y el torero tienen que expresarse en el ruedo. Luego, la fiesta la viven a lo largo de todo el día: antes, durante y después de la corrida en la propia ciudad. Son peñas muy respetuosas que disfrutan de estos días de toros y de convivencia entre gente afín.

Superadas las celebraciones del 125 aniversario, la feria se acota a dos días. ¿Es un desafío financiero sostener la actividad taurina en Galicia?

Bueno, se va llevando. Evidentemente cualquier empresa es un desafío financiero, y uno tiene que actuar con la responsabilidad y el rigor con el que se deben hacer las cosas en cualquier negocio. Nosotros no descartamos en su momento que la feria vuelva a crecer en número de festejos, pero tenemos que ver esa respuesta del público constante, que es la que nos ayudará y nos animará a dar el paso.

Es una alquimia que hay que hacer en todas las ferias: las figuras y los consolidados son el presente, pero el futuro es algo que todos tenemos la obligación de mirar

En un momento de intenso debate sobre la sostenibilidad de los ciclos de verano, ¿en qué estado de salud diría que se encuentra la fiesta hoy?

Está muy bien, francamente muy sana. Yo creo que, de seguir en esta línea, se encamina a un estado óptimo.

¿Concentrar a las grandes figuras en ferias cortas pero muy rematadas es el camino para plazas de esta categoría?

Es fundamental contar con la presencia de las figuras, con toreros muy consolidados y también con novedades. Es una alquimia que hay que hacer en todas las ferias: las figuras y los consolidados son el presente, pero el futuro es algo que todos tenemos la obligación de mirar.

¿Corre el peligro la tauromaquia de quedar confinada únicamente en feudos muy específicos?

Viendo la asistencia actual, con tantos jóvenes aficionados acercándose con curiosidad y con la libertad de vivir nuestras tradiciones, atisbo un buen momento. Veo el futuro con esperanza y con bastante solidez.

La feria combina este año nombres tan distintos como Diego Urdiales, Marco Pérez o el regreso de Roca Rey. ¿Qué busca la empresa al cruzar estos perfiles en un mismo fin de semana?

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Buscamos ofrecer el mejor espectáculo posible. Eso pasa por la garantía que te da una máxima figura como Roca Rey, toreros consolidados como Castella, Luque o Talavante —triunfador este año en Madrid—, la solera de un torero de culto que no había debutado aún en nuestra plaza como Diego Urdiales, y la expectación que genera una novedad como Marco Pérez, un torero llamado a marcar época en muy poco tiempo.