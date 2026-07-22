Expertos astrónomos recomiendan no mirar el eclipse durante más de veinte segundos

Pontevedra será uno de los mejores lugares de Europa para ver el eclipse total del 12 de agosto. Con una ocultación de más del 99 %, supone una ocasión única, ya que no se presentaba un fenómeno de estas características desde hace más de un siglo. El Concello y la Asociación Astronómica Sirio avanzan unas medidas de seguridad para contemplar el eclipse sin consecuencias.

Es fundamental no mirar directamente al sol ni prolongar demasiado el tiempo de exposición al eclipse. Las lentes homologadas para avistarlo deben ser guardadas en un lugar oscuro hasta ese momento. Desde Sirio advierten que no son una protección completa y que no se debe mirar ni siquiera a través de ellas durante más de veinte segundos.

El primer contacto de la luna con el disco solar será a las 19:32 horas, coincidiendo con la Batalla de Flores. No obstante, en estas primeras fases del eclipse no se apreciarán cambios notables, por lo que será suficiente con mirar unos veinte o treinta segundos cada cuarto de hora. La fase total será a las 20:29, provocando una oscuridad repentina y la bajada de la temperatura.

El sol de agosto a esa hora está muy bajo, a unos 11 grados sobre el horizonte, por lo que puede quedar tapado fácilmente por edificios y montes. Existe una aplicación llamada Shademap que permite prever la evolución de las sombras a lo largo de la tarde, y puede ser útil para comprobar unos días antes desde qué lugares quedará tapada la vista.

Asimismo, se recomienda no concentrarse en zonas boscosas, por el riesgo de incendios; en los alrededores de Montecelo, para evitar un bloqueo en área sanitaria; ni en el puente de la autopista. Muchos ciudadanos podrán contemplar el eclipse desde sus propias casas, en ventanas y balcones, o incluso en parques, pues el fenómeno será visible desde toda Pontevedra.

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En la web del Concello se puede descargar un archivo pdf con la maqueta de un visor de eclipse, idóneo para no tener que dirigir la vista directamente al sol. Se aconseja imprimirlo en cartulina A3 para que tenga un tamaño óptimo y seguir las instrucciones del vídeo disponible para montarlo.