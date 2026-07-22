Escasez de pulpo y nécora: «pescan poco y están caros, pero salen buenos»

El mercado de Pontevedra también sufre la falta de nécora y pulpo. La veda se abrió el pasado día 1, pero va a finalizar el mes y no se logra remontar la pesca. En consecuencia, los precios suben y las ventas no se cumplen, y muchas pescaderas se quedan con un menor margen de beneficios. No obstante, los clientes cuentan que el marisco está saliendo bueno.

Como cuenta Inés, una vendedora que tiene nécoras de O Grove, «el que antes te compraba uno o dos kilos, ahora te compra una o dos piezas. Quieren probarlas, pero no se pueden permitir pagar 40 euros». A un tamaño generoso, las nécoras pueden salir a entre 40 y 50 euros el kilo. Las pequeñas, a 25 euros. Su aspecto en el mercado es de estar llenas y enteras, pero esto también depende del lote que se compre.

La rentabilidad es tan baja que los marineros ya no las traen con frecuencia. Otra pescadera cuenta que hoy a la lonja de Marín ni siquiera llegaron tres kilos de nécora. Muchos pescadores todavía están centrados en el choco, que sale más rentable. Los viernes hacen mayores esfuerzos para llevar nécoras al mercado y así no perder las ventas del fin de semana, cuando se demanda el crustáceo «para comer con la familia», como cuentan los pescaderos.

El pulpo de menos de dos kilos se está vendiendo por 17 euros, subiendo un par de euros por kilo los más grandes. Pueden no tenerlo en el mercado todos los días; dependiendo de la semana los proveedores les llevan menor o mayor cantidad.

Aunque hay poco, el sabor no deja nada que desear, según les cuentan los clientes a los pescaderos cuando vuelven al mercado. Cuentan que hay que saber elegir, y que en verano es mejor llevarse a los machos. Las hembras, que acaban de desovar, pueden salir más pobres y con más piel suelta.

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Las previsiones para el resto de la campaña son, en general, más bien pesimistas para los precios y las ventas. Algunos vendedores afirman que si la situación es esta ahora, no creen que vaya a remontar en lo que queda de año, pero otros no lo saben con certeza. En esta misma época del año pasado, se capturaba mayor volumen de estos mariscos, y destaca que los precios sean los mismos ahora que en aquel momento.