El descenso de graneles lastra al Puerto, con el peor primer semestre desde 2021

La «incertidumbre geopolítica y económica global» que esgrime Puertos del Estado puede estar detrás de la caída de actividad que han experimentado los muelles de Marín en el primer semestre del año. Las estadísticas oficiales del periodo enero-junio de 2026 reflejan una media de poco más de 172.000 toneladas mensuales, la cifra más baja desde 2021. Es un 11% menos que en el mismo tramo de 2025, pero llega al 16% si se compara con los datos de 29024.

Esta caída de actividad en la primera mitad del año sitúa a Marín entre los puertos españoles con peor balance, solo por delante de Gijón (con un descenso de más del 27%), y Motril, con un 14% menos. Además, en Galicia solo A Coruña cerró el semestre en negativo, aunque testimonial, del 0,1% menos, mientras que Vigo sube un 2,2%, Ferrol cerca del 7% y Vilagarcía roza el 8% de mejora.

La razón de esta descenso en los muelles marinenses parece situarse en la caída de los graneles sólidos, harinas, piensos y similares, uno de los puntales históricos del Puerto de Marín. Apenas se suman hasta ahora 401.000 toneladas, muy lejos de las 580.000 del primer semestre de 2025, por no hablar de las 640.000 del mismo periodo de 2024. Hay que remontarse a 2021 para encontrar cifras más bajas en este tipo de mercancías.

Los datos estadísticos de Puertos del Estado detallan un total de 1.033.000 toneladas en seis meses y los graneles sólidos son los únicos que descienden de forma tan drástica, de casi un 31%, ya que la mercancía general aumentó cerca de un 9% y el tráfico de contenedores roza el 7%. Incluso la pesca aumentó en este primer semestre.

También llama la atención que el número de buques mercantes ha crecido de forma muy notable, al pasar de 245 a 302 en seis meses, un 23% más. Fuentes de la Autoridad Portuaria han explicado que los graneleros suelen ser de mayor tamaño que otros barcos, y al aumenta la segunda modalidad frente a la primera, el resultado es más mercantes, pero menos mercancía en general.

Se da la circunstancia de que fue precisamente a finales de junio cuando el Puerto recibió casi un tercio de las 400.000 toneladas de este semestre. Fue entonces cuando tres buques graneleros coincidieron en el puerto para descargar 113000 toneladas conjuntas de mercancía, entre trigo, maíz y soja. Los tres, consignados por el Grupo Nogar eran el bulkcarrier Evita con 21.000 toneladas procedentes del puerto brasileño de Tubarao, el Gloriuous con 59.000 toneladas llegado desde New Orleans y el Federal St. Laurent, actualmente en fondeo, que dejó 33.000 toneladas de cereal procedentes del puerto de La Pallice.

La Autoridad Portuaria subraya que «Marín es un puerto altamente especializado en graneles agroalimentarios que cuenta con operadores, terminales y medios de manipulación específicamente destinados a estos tráficos, además de disponer de ferrocarril, medio a través del que el Puerto de Marín abastece de cereal a granjas y avícolas de Galicia».

El descenso general en Marín contrasta, además, con la mejoría de la red general de puertos del Estado, con un aumento de casi un 1%. Y en la otra cara de la moneda, este año han llegado a los muelles españoles menores mercantes que en 2025, al contrario que en Marín.

En el apartado positivo, el Puerto mantiene su liderazgo en la intermodalidad barco-tren, La memoria anual de actividades de 2025 revela que pasaron en todo el ejercicio 458.306 toneladas de mercancía por los pasos a nivel de la Praza dos Praceres, a una media de más de 38.000 cada mes. Son 60600 toneladas más que en el año anterior, lo que supone un aumento del 15%. De este modo, una de cada cinco toneladas que mueve el Puerto entra o sale en tren.

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Con un 20% de sus 2,3 millones de toneladas totales movilizadas por el ramal ferroviario, Marín se consolida como uno de los mayores índices de todos los puertos españoles. Según el informe de 2024, el último disponible, del Observatorio del Ferrocarril en España, Santander llegó ese año al 14% y Barcelona al 8%. Este liderazgo marinense ya viene de lejos, pero los datos del pasado año no hacen más que reforzarlo. En total, se activaron 16.545 vagones en todo 2025, lo que supone una media de 45 cada día, con 1.255 toneladas por jornada.