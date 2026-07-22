Cuenta atrás en O Burgo para la fiesta de Santiaguiño con música, procesión y fuegos artificiales

El barrio pontevedrés de O Burgo ya respira el bullicio que anuncia sus días más grandes. Este jueves arrancan oficialmente las fiestas de Santiaguiño con una programación que combina la música popular, el ambiente de verbena al aire libre y, sobre todo, una de las ceremonias más singulares y arraigadas del folclore de la comarca.

El corazón de la celebración latirá con especial fuerza durante los ritos tradicionales. En la víspera del día del patrón, la devoción se traslada a los campos y huertas de A Santiña para cumplir con la recogida de las uvas y el maíz. Siguiendo la costumbre, los vecinos y la comitiva religiosa recorren el entorno para cortar los primeros racimos y las espigas aún verdes de la temporada, símbolos de gratitud por la cosecha y augurio de prosperidad. Con ellos se engalanan las imágenes que procesionan por las calles, en un gesto colectivo donde la identidad del barrio renace año tras año.

Los actos arrancan mañana a partir de las 19 horas con los primeros pasacalles a cargo de Pola Vila, que recorrerán las rúas para calentar motores antes de la gran verbena nocturna, prevista para las 22.30 horas en el recinto ferial.

La jornada del viernes mantendrá el pulso festivo desde el mediodía con nueva animación callejera a las 13 horas, antesala del momento clave de la tarde: la misa solemne de las 20 en la iglesia parroquial y la posterior procesión de recogida de las uvas y el maíz a las 20.45, con el acompañamiento de Os de Algures. Al caer la noche, la música volverá a tomar el escenario del recinto ferial a las 22:30 horas.

El sábado, día grande, la jornada tendrá su punto álgido con el esperado espectáculo de fuegos artificiales reflejado sobre las aguas del Lérez

El sábado, día grande de Santiaguiño, la actividad religiosa comenzará a las 12 horas con la misa solemne, a la que seguirá a las 12.45 la procesión por el barrio. La jornada se completará con pasacalles y actuaciones folclóricas a las 13 y a las 19.30, desembocando en la verbena de medianoche, que tendrá su punto álgido con el esperado espectáculo de fuegos artificiales reflejado sobre las aguas del río Lérez, entre el puente de O Burgo y el de Santiago.

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El domingo mantendrá la animación matinal a partir de las 11.30 horas con la música de los gaiteiros Os de Algures y la verbena de las 22.30 horas, cerrando el ciclo festivo la jornada dedicada el próximo lunes a los más pequeños en las atracciones del recinto ferial.