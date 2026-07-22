Cáritas impulsa la inserción laboral de vulnerables con un curso de trabajos forestales en Lourizán

Un grupo de ocho personas en situación de vulnerabilidad social participa desde el pasado 1 de julio en un curso de trabajos forestales básicos que se imparte en el Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) de Lourizán. La actividad está organizada por Arredonda, la empresa de inserción promovida por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, en el marco de un convenio de colaboración firmado con la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL).

El programa formativo, de 80 horas lectivas, incluye contenidos teóricos y prácticos centrados en el manejo, uso y mantenimiento de maquinaria forestal, técnicas de limpieza y desbroce de parcelas, cuidado de zonas verdes y prevención de riesgos laborales. Asimismo, la acción formativa contempla 20 horas específicas para la obtención del carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios.

Los alumnos, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, proceden de países como Colombia, Venezuela, Brasil, Guinea y Argelia. Algunos de ellos residen en recursos de acogida o se encuentran tramitando su regularización administrativa. La iniciativa busca dotar a los participantes de cualificación técnica para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.

Esta acción formativa constituye la fase previa para la puesta en marcha de la brigada de Arredonda en la zona sur de la diócesis. El nuevo equipo asumirá labores de mantenimiento de jardines, desbroce, podas y servicios ambientales en la provincia de Pontevedra.

Esta acción formativa constituye la fase previa para la puesta en marcha de la brigada de Arredonda en la zona sur de la diócesis. El nuevo equipo asumirá labores de mantenimiento de jardines, desbroce, podas y servicios ambientales en la provincia

Durante una visita a las instalaciones del centro, la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, y el gerente de Arredonda, Jesús González, destacaron la relevancia de la formación técnica previa y la colaboración institucional como herramientas clave para la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades de empleabilidad.

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Arredonda cuenta con la calificación provisional como Empresa de Inserción por parte de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia. Actualmente, la entidad dispone de una primera brigada en A Coruña integrada por cuatro personas que inició su actividad el 8 de julio realizando labores de acondicionamiento de terrenos para el Arzobispado y Cáritas en A Coruña, Santiago y Oleiros. Con la futura incorporación de la brigada de Pontevedra, la empresa prevé cerrar el año 2026 con una plantilla de nueve personas y planificar la creación de un tercer equipo a principios de 2027.