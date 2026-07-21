Vilaboa adjudica por 860.000 euros la reforma del parque de Riomaior

El Concello de Vilaboa ha adjudicado por algo más de 863.000 euros y cinco meses de plazo de ejecución los trabajos para la transformación del área de Riomaior ubicada entre el centro escolar y el litoral en un parque con diferentes opciones lúdicas y deportivas para población de diferentes edades. Tras la recuperación de los terrenos que hasta 2022 eran propiedad de la Administración General del Estado y estaban afectados por Costas, el Concello redactó el proyecto de una reforma integral en el parque, con la restauración paisajística del entorno y la creación de diferentes ambientes deportivos: pistas deportivas, parque infantil, zona de pump track, de calistenia, sendas y calles de atletismo, para practicar deporte al aire libre, ya que esta es la temática del parque de Riomaior. El proyecto recoge la eliminación de la pista de tenis actual para construir una nueva, con una grada prefabricada de hormigón con cubierta metálica.