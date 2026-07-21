Sanidade licita por 688.000 euros la planificación y ejecución del complejo traslado al Gran Montecelo

El engranaje para la mudanza más compleja de la sanidad pontevedresa entra en su fase definitiva. La Consellería de Sanidade, a través del Portal de Contratos Públicos de Galicia, ha sacado a licitación por un importe de 688.933 euros el contrato para la organización, planificación y ejecución del traslado de la actividad asistencial al hospital Gran Montecelo. El concurso público busca adjudicar la coordinación logística de una operación delicada que deberá garantizar el traspaso ordenado, eficaz y con máxima seguridad de pacientes, personal y equipamiento técnico desde las actuales instalaciones.

Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el próximo 24 de agosto para presentar sus ofertas. El contrato fija un periodo global de ejecución de nueve meses que se estructurará de forma rigurosa en tres etapas: los primeros cinco meses se dedicarán íntegramente a la planificación de las tareas, el sexto mes se reservará para la supervisión y aprobación final del plan por parte de la unidad de seguimiento y control del Sergas, y los tres últimos meses se destinarán a la ejecución material de la mudanza.

Entre los cometidos que asumirá la adjudicataria figura la elaboración de un inventario pormenorizado del mobiliario y los aparatos médicos existentes, la asignación de espacios sobre plano en el nuevo edificio y la asistencia técnica en la recepción de los equipos de nueva adquisición.

Además, la adjudicataria deberá catalogar los equipos críticos o más complejos, evaluar las limitaciones logísticas de su traslado por fases y diseñar un plan específico de custodia y transferencia para la documentación confidencial del hospital, conforme a la normativa de protección de datos.

El servicio de Radioterapia del nuevo hospital arrancará este mismo año de forma independiente al cronograma general

En la vertiente asistencial, el pliego exige establecer circuitos seguros para el traslado de pacientes, definir protocolos de recepción para personal y usuarios, y programar el funcionamiento simultáneo de servicios sanitarios en ambas sedes cuando las necesidades de la atención médica así lo requieran. Asimismo, se articulará un sistema para la gestión y retirada de residuos generados durante el proceso.

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Este calendario operativo deja fuera la puesta en funcionamiento del servicio de Radioterapia, cuya activación de la actividad está prevista para este mismo año de forma independiente al paquete general de traslados. La Xunta prevé completar a lo largo de 2026 una inversión superior a los 30 millones de euros en la dotación de equipamiento para el Gran Montecelo, de los cuales 10,3 millones corresponden a la partida presupuestaria consignada para el presente ejercicio, que se suman a los 21,7 millones ya desembolsados entre 2024 y 2025.